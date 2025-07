Sondaj INSCOP. 55,8% dintre români consideră că „se trăia mai bine” în comunism

, 55,8% dintre români consideră că, luând în calcul toate lucrurile din perioada comunistă, aceasta a însemnat un lucru bun pentru România, în timp ce 34,5% dintre ei consideră că în comunism s-au întâmplat mai multe lucruri rele,.

Percepția favorabilă față de comunism crește semnificativ în rândul celor de peste 60 de ani (67%) și al persoanelor cu studii primare (72%). În schimb, tinerii între 18 și 29 de ani rămân mai sceptici: 45% dintre aceștia privesc comunismul ca pe o perioadă pozitivă.

Raportat la veniturile pe care le au, cei mai mulți nostalgici se regăsesc în rândul celor care spun că nu le ajung banii pentru strictul necesar. 70% dintre aceștia consideră că în comunism „s-au întâmplat mai multe lucruri bune, decât lucruri rele”. Și locuitorii din mediul rural (60%) și orașele mici (61%) tind să aprecieze mai mult perioada comunistă, comparativ cu cei din București (32%).

Întrebați dacă sunt de părere că au suficiente informații pentru a-și face o părere despre perioada comunistă din istoria României, 37.6% dintre cei chestionați răspund cu siguranță da, 30.6% probabil că da, 14.0% probabil ca nu, iar 15.7% cu siguranță nu. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.1%.

Sunt de părere că au suficiente informații pentru a-și face o părere despre perioada comunistă din istoria României în special: persoanele peste 45 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București și cei cu un venit mai ridicat. Cred că nu au că au suficiente informații pentru a-și face o părere despre acest subiect mai ales: tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din rural, cei cu un venit mai redus și utilizatorii TikTok.

Surse informare despre perioada comunistă

Întrebați care a fost principala sursă de informații despre perioada comunistă, 34.8% dintre respondenți răspund că au trăit in acea perioadă. 14.2% spun că au informații de la părinți, bunici sau alte rude, 7% de la școală, 5.4% din cărți sau filme documentare, 3.1% de pe internet, 2.8% din mass media (tv, ziare), 0.4% de pe rețele sociale. 0.2% menționează altă sursă de informații, 0.3% declară că nu s-au informat, iar 0.2% nu știu sau nu răspund.

Consideră faptul că au trăit în acea perioadă drept principala sursă de informații despre perioada comunistă în special: persoanele peste 45 de ani, cele cu educație medie sau superioară și angajații la stat. Persoanele sub 45 de ani declară că au informații de la părinți, bunici sau alte rude într-o proporție mai mare decât restul populației. Spun că au informații de la școală mai ales tinerii sub 30 de ani. Tinerii sub 30 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București sunt categoriile care indică cel mai des cărțile sau filmele documentare drept sursă de informații.

Evaluarea regimului comunist – nivel de trai

48.4% dintre cei chestionați sunt de părere că se trăia mai bine înainte de 1989, comparativ cu situația din prezent. 34.7% cred că se trăia mai rău, iar 13.2% că se trăia la fel. 3.7% nu știu sau nu răspund.

De asemenea, 8% dintre respondenți consideră că era mai multă corupție înainte de 1989, comparativ cu situația din prezent. 65.1% cred că era mai puțină corupție, iar 20.2% că era la fel de multă corupție. Ponderea non-răspunsurilor este de 6.7%.

Evaluarea regimului comunist – libertate

9% dintre cei intervievați sunt de părere că era mai multă libertate înainte de 1989, comparativ cu situația din prezent. 80.9% cred că era mai puțină libertate, iar 6.8% că era la fel de multă libertate. 3.3% nu știu sau nu răspund.

Tinerii sub 30 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București, persoanele cu un venit mai ridicat cred într-o proporție mai ridicată decât restul populației că era mai puțină libertate înainte de 1989 decât în prezent. Sunt de părere că era că era mai multă libertate înainte de 1989 mai ales: persoanele peste 60 de ani, cele cu educație primară, persoanele cu un venit mai redus.

Evaluarea regimului comunist – siguranță publică

75.1% dintre respondenți consideră că era mai multă siguranță publică înainte de 1989, comparativ cu situația din prezent. 12.1% cred că era mai puțină siguranță publică, iar 10.8% că era la fel de multă siguranță publică. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.1%.

Consideră că era mai multă siguranță publică înainte de 1989 mai ales: persoanele peste 60 de ani, cele cu educație primară, persoanele cu un venit mai redus. Cred că era mai puțină siguranță publică în special: tinerii sub 30 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București, persoanele cu un venit mai ridicat.

Evaluarea regimului comunist – grija statului față de cetățeni

În opinia a 66.4% dintre respondenți, statul avea mai multă grijă de cetățean înainte de 1989, comparativ cu situația din prezent. 16.2% sunt de părere că statul avea mai puțină grijă de cetățean, iar 12.9% că statul se comporta la fel față de cetățean. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.5%.

Persoanele peste 60 de ani, cele cu educație primară, locuitorii din rural, persoanele cu un venit mai redus cred cel mai mult că statul avea mai multă grijă de cetățean înainte de 1989, comparativ cu situația din prezent. Tinerii sub 30 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București, persoanele cu un venit mai ridicat cred într-o proporție mai mare decât restul populației că statul avea mai puțină grijă de cetățean în perioada comunistă.