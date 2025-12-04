Un realizat în nouă ţări ale UE arată că peste jumătate dintre europeni consideră că există un risc ridicat sau foarte ridicat ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani. Iată despre ce este vorba!

Percepţii diferite în funcţie de ţară

Sondajul a fost realizat de Cluster 17 pentru revista franceză Le Grand Continent, la sfârşitul lunii noiembrie, pe un eşantion de 9.553 de persoane din Franţa, Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia, Croaţia, Belgia şi Ţările de Jos, utilizând metoda cotelor. În fiecare ţară, eşantionul a fost de peste 1.000 de persoane.

Întrebarea pusă respondenţilor a fost: „În opinia dumneavoastră, Rusia ar putea intra în război cu ţara dumneavoastră în următorii ani?”.

Percepţia riscului variază semnificativ. Spre exemplu, în Polonia, care se învecinează cu Rusia şi Belarus, 77% dintre respondenţi consideră riscul ridicat sau foarte ridicat.

În Franţa, procentul este de 54%, iar în Germania de 51%. În schimb, 65% dintre italieni consideră că riscul unui conflict cu Rusia este scăzut sau inexistent.

Ce cred 63% dintre respondenți

Potrivit analizei , „Rusia reprezintă, aşadar, de departe, ameninţarea de război statal cea mai structurantă în opinia europeană.”

În schimb, majoritatea europenilor nu văd un risc semnificativ de război cu China (81% cred puţin sau deloc într-un astfel de scenariu).

Totodată, 63% dintre respondenţi consideră că riscul unui război deschis cu organizaţii teroriste este „ridicat” sau „foarte ridicat”.

Îndoieli privind capacităţile de apărare

Conform studiului, mulţi europeni se îndoiesc de capacităţile militare ale propriilor ţări în faţa Moscovei: 69% cred că ţara lor nu ar fi „deloc” sau „mai degrabă nu” capabilă să se apere.

„În Franţa, singura ţară din listă care deţine arme nucleare, respondenţii sunt cei mai puţin pesimişti, 44% dintre ei considerând că ţara lor este «absolut» sau «mai degrabă» capabilă să se apere”, arată sursa citată.

La polul opus se află Belgia, Italia şi Portugalia, unde majoritatea consideră că ţara lor nu se poate apăra (87%, 85% şi 85%).

Alte concluzii

Alte concluzii ale sondajului arată că 55% dintre respondenţi consideră că Europa ar trebui să adopte o poziţie echilibrată între Statele Unite şi China, iar 48% îl consideră pe Donald Trump „un duşman al Europei”.

Mai mult, majoritatea europenilor percep imigraţia ca o „ameninţare la adresa coeziunii ţării” și sunt în favoarea reducerii cheltuielilor publice şi a numărului de funcţionari publici.