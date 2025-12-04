B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia

Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia

Selen Osmanoglu
04 dec. 2025, 11:18
Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia
Sondaj Sursa foto: B1tv
Cuprins
  1. Percepţii diferite în funcţie de ţară
  2. Ce cred 63% dintre respondenți
  3. Îndoieli privind capacităţile de apărare
  4. Alte concluzii

Un sondaj realizat în nouă ţări ale UE arată că peste jumătate dintre europeni consideră că există un risc ridicat sau foarte ridicat ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani. Iată despre ce este vorba!

Percepţii diferite în funcţie de ţară

Sondajul a fost realizat de Cluster 17 pentru revista franceză Le Grand Continent, la sfârşitul lunii noiembrie, pe un eşantion de 9.553 de persoane din Franţa, Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia, Croaţia, Belgia şi Ţările de Jos, utilizând metoda cotelor. În fiecare ţară, eşantionul a fost de peste 1.000 de persoane.

Întrebarea pusă respondenţilor a fost: „În opinia dumneavoastră, Rusia ar putea intra în război cu ţara dumneavoastră în următorii ani?”.

Percepţia riscului variază semnificativ. Spre exemplu, în Polonia, care se învecinează cu Rusia şi Belarus, 77% dintre respondenţi consideră riscul ridicat sau foarte ridicat.

În Franţa, procentul este de 54%, iar în Germania de 51%. În schimb, 65% dintre italieni consideră că riscul unui conflict cu Rusia este scăzut sau inexistent.

Ce cred 63% dintre respondenți

Potrivit analizei Le Grand Continent, „Rusia reprezintă, aşadar, de departe, ameninţarea de război statal cea mai structurantă în opinia europeană.”

În schimb, majoritatea europenilor nu văd un risc semnificativ de război cu China (81% cred puţin sau deloc într-un astfel de scenariu).

Totodată, 63% dintre respondenţi consideră că riscul unui război deschis cu organizaţii teroriste este „ridicat” sau „foarte ridicat”.

Îndoieli privind capacităţile de apărare

Conform studiului, mulţi europeni se îndoiesc de capacităţile militare ale propriilor ţări în faţa Moscovei: 69% cred că ţara lor nu ar fi „deloc” sau „mai degrabă nu” capabilă să se apere.

„În Franţa, singura ţară din listă care deţine arme nucleare, respondenţii sunt cei mai puţin pesimişti, 44% dintre ei considerând că ţara lor este «absolut» sau «mai degrabă» capabilă să se apere”, arată sursa citată.

La polul opus se află Belgia, Italia şi Portugalia, unde majoritatea consideră că ţara lor nu se poate apăra (87%, 85% şi 85%).

Alte concluzii

Alte concluzii ale sondajului arată că 55% dintre respondenţi consideră că Europa ar trebui să adopte o poziţie echilibrată între Statele Unite şi China, iar 48% îl consideră pe Donald Trump „un duşman al Europei”.

Mai mult, majoritatea europenilor percep imigraţia ca o „ameninţare la adresa coeziunii ţării” și sunt în favoarea reducerii cheltuielilor publice şi a numărului de funcţionari publici.

Tags:
Citește și...
Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
Eveniment
Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
Înregistrări cu camera ascunsă în scandalul apei. Dezvăluiri făcute de șeful Apelor Române. Nu știa că e înregistrat (VIDEO)
Eveniment
Înregistrări cu camera ascunsă în scandalul apei. Dezvăluiri făcute de șeful Apelor Române. Nu știa că e înregistrat (VIDEO)
Ce au căutat românii pe Google în 2025. Topul subiectelor
Eveniment
Ce au căutat românii pe Google în 2025. Topul subiectelor
Timișoara: Profesor acuzat de relații amoroase cu o elevă de clasa a IX-a. Au fost deschise mai multe anchete
Eveniment
Timișoara: Profesor acuzat de relații amoroase cu o elevă de clasa a IX-a. Au fost deschise mai multe anchete
O mamă și copilul ei, urcați cu forța într-o mașină. Iată ce s-a întâmplat și cine era răpitorul, de fapt
Eveniment
O mamă și copilul ei, urcați cu forța într-o mașină. Iată ce s-a întâmplat și cine era răpitorul, de fapt
Centrul de zi „Belvedere”, un sprijin real pentru copiii și familiile vulnerabile din Sectorul 6. Cum a schimbat deja viețile a zeci de copii (VIDEO)
Eveniment
Centrul de zi „Belvedere”, un sprijin real pentru copiii și familiile vulnerabile din Sectorul 6. Cum a schimbat deja viețile a zeci de copii (VIDEO)
Reacția lui Daniel David la criticile dure privind noua programă la Limba Română: „Să nu creadă cineva că o echipă de birocrați sau ministrul a intrat cu pixul și a început să pună acolo autor și titlu”
Eveniment
Reacția lui Daniel David la criticile dure privind noua programă la Limba Română: „Să nu creadă cineva că o echipă de birocrați sau ministrul a intrat cu pixul și a început să pună acolo autor și titlu”
Alunecare de teren pe DN1 în zona Comarnic. Ce riscuri anunță specialiștii pentru stabilitatea drumului (VIDEO)
Eveniment
Alunecare de teren pe DN1 în zona Comarnic. Ce riscuri anunță specialiștii pentru stabilitatea drumului (VIDEO)
Alertă de sănătate publică. Campanie de retragere a unor senzori de glicemie. Mai mulți pacienți diabetici au murit
Eveniment
Alertă de sănătate publică. Campanie de retragere a unor senzori de glicemie. Mai mulți pacienți diabetici au murit
Clujul intră în atenția Trump Organization printr-o dezvoltare de lux. Unde ar putea fi construit al doilea Trump Tower din România (VIDEO)
Eveniment
Clujul intră în atenția Trump Organization printr-o dezvoltare de lux. Unde ar putea fi construit al doilea Trump Tower din România (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
11:58 - Câți bani a plătit Alina Ceușan să-și aducă bonă din Filipine: „E ca o prietenă bună, așa o simt” (FOTO)
11:47 - Oana Lis, mesaj sincer după mai multe comentarii răutăcioase: „Nu am pe nimeni care să-mi fie cu adevărat aproape la greu”. Ce i-au spus internauții
11:40 - Fostul proprietar Pornhub este interesat de activele Lukoil. O tranzacţie de 22 miliarde de dolari
11:31 - Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „E marcat de dezastre anul acesta”. Ce a spus despre România
11:11 - Andrei Caramitru susține că mesajele lui Cătălin Drulă îl avantajează pe candidatul PSD și că există un „joc politic” împotriva lui Ciprian Ciucu
10:40 - Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
10:40 - Șefa POT, Anamaria Gavrilă, o atacă dur pe Anca Alexandrescu. Nici Simion nu a scăpat (VIDEO)
10:34 - Prietenă a lui Artan, mărturii tulburătoare despre ultima lui zi: „Eu îl așteptam și mă miram de ce nu vine”. Artistul a fost foarte afectat de acuzațiile ce i-au fost aduse recent
10:17 - Înregistrări cu camera ascunsă în scandalul apei. Dezvăluiri făcute de șeful Apelor Române. Nu știa că e înregistrat (VIDEO)
10:00 - Vremea, 4 decembrie 2025. Iată care vor fi minimele și maximele zilei