Românii au o încredere ridicată în NATO, dar se tem de un posibil conflict militar cu Federația Rusă. Cu toate acestea, doar doar 57% dintre români susțin alocarea a 5% din PIB pentru apărare, în timp ce 38% sunt împotrivă, arată ultimele date ale unui sondaj de opinie realizat de Avangarde.

Ce arată datele din cel mai recent sondaj despre politica externă a României

Când vine vorba despre liderii internaționali, românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și în Donald Trump. 44% dintre respondeți spun că mai degrabă au încredere în cei doi lideri. La polul opus se situează premierul ungar Victor Orban și Vladimir Putin. Aceștia se bucură de o încredere de doar 29%, respectiv 18%.

La capitolul instituții internaționale, românii răspund că au cea mai mare încredere în NATO (75%) și în UE (62%). Pe de altă parte, românii au cea mai mică încredere în BRICS (27%).

Cât de mulțumiți sunt românii de activitatea președintelui și a MAE

La întrebarea: Dumneavoastră personal sunteți mulțumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Președinte Nicușor Dan, 51% dintre respondenți au răspuns că NU sunt mulțumiți, în timp ce 43% au spus că DA, sunt mulțumiți de activitatea președintelui.

Un nivel mai mic de apreciere în rândul românilor este înregistrat de Ministerul Afacerilor Eterne. 51% au răspuns că NU sunt mulțumiți de activitatea MAE, în timp ce doar 38% dintre respondenți au spus că DA, sunt mulțumiți.

Datele din sondaj arată faptul că românii sunt divizați când vine vorba despre unirea cu Republica Moldova.

La întrebarea: În ceea ce privește viitorul credeți că la un moment dat Republica Moldova ar trebui să se unească cu România, 46% dintre respondenți au spus NU, în timp ce 47% dintre aceștia au spus DA.

Ce spun românii despre un posibil război cu Rusia

În ceea ce privește agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei, 37% dintre români spun că România ar trebui să nu se implice deloc, eventual doar cu caracter umanitar, 33% spun că România ar trebui să se implice mai mult, iar 26% consideră că este suficient ajutorul pe care România îl oferă în acest moment.

Când vine vorba despre înarmare, 57% dintre români spun că sunt de acord ca România să aloce 5% din PIB pentru apărare/înarmare, așa cum solicită liderii NATO, în timp ce 38% se opun acestei alocări.

Datele celui mai recent sondaj de opinie indică faptul că românii sunt preocupați de un eventual conflict militar cu Federația Rusă.

La întrebarea: În contextul geopolitic și militar actual credeți că e posibil ca Federația Rusă să atace România, 47% dintre români au răspuns că există această posibilitate, în timp ce 43% spun că nu e posibil un atac.

Când vine vorba despre războiul din Fâșia Gaza, 38% spun că Israelul au dreptate. Doar 11% dintre respondenți consideră că dreptatea este de partea Palestinei, în timp ce 41% dintre respondenți spun că niciuna dintre părțile implicate în conflcit nu are drepate.

De asemenea, românii considera că Republica Moldova și Franța sunt cel mai bun prieten al României. La polul opus se situează Rusia și China. Totuși se remarcă procentul ridicat al celor care nu au indicat niciun stat: 40% dintre respondenți.

Ce notă și-a acordat președintele Nicușor Dan

Recent, președintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Antena 1, întrebat ce notă şi-ar da după primele 100 de zile de mandat, că este o persoană exigentă şi .

„La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 minute nu scriam nimic pe foaia de concurs. Mă gândeam simultan la toate problemele, vedeam care e mai grea şi făceam o strategie despre cum să abordez. Cel mai intens era la sfârşit, când redactam ceea ce deja gândisem. Important este finalul”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la .

El a spus că, mulţi ani, în politica din România „s-a mers la suprafaţa lucrurilor”, în detrimentul „lucrurilor care contează”.

“Am uitat să ne concentrăm pe lucrurile care contează şi care au nevoie de o anumită reflecţie, de colaborare între mulţi oameni, de instituţii care să aibă puncte de vedere. Ăsta ar trebui să fie parcursul pentru ca noi să ajungem la nişte rezultate altfel decât am fost până acum”.