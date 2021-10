Soprana Angela Gheorghiu: În România s-au construit false legende. Muzica lui Ciprian Porumbescu nu e de mare valoare. Nu știu nicio sală importantă în care să fi cântat George Enescu. Maria Tănase a cântat printre mese

Angela Gheorghiu susține că în România istorica politico-socială și cea culturală sunt alcătuite din false legende. Într-un interviu pentru Contributors.ro, soprana spune că în 30 de ani n-a găsit „nici o sală importantă în care George Enescu să fi cântat”, că muzica lui Ciprian Porumbescu nu ar fi „de mare valoare”, precum și că Maria Tănase ar fi „cântat printre mese”.

Ce a spus soprana Angela Gheorghiu despre Ciprian Porumbescu, George Enescu și Maria Tănase: „În România am învățat o falsă istorie a muzicii, fabricată și comandată”

„Cine a fost Ciprian Porumbescu? Un compozitor care a scris puține lucruri… Aici este o problemă în România. O problemă cu George Enescu, cu Ciprian Porumbescu… Nimeni nu vrea să afle cine au fost oamenii aceștia. Ciprian Porumbescu a fost un compozitor ce se afla la începutul carierei, a compus o operetă românească. Muzica sa nu este de mare valoare, comparativ cu mulți alți compozitori români. Bietul de el nici n-a avut timp pentru că a murit tânăr din cauza tuberculozei. După aceea am început să auzim despre George Enescu. Mai târziu, la sfârșitul Conservatorului, am aflat și eu, prima oară de la Sergiu Celibidache, că nu numai istoria de la școală, istoria României, politică sau socială, dar și istoria culturală este alcătuită în România din false legende. Din oameni despre care ni se spune că au făcut, că sunt mari, dar ei nu sunt așa de mari. Eu în 30 de ani nu am descoperit nici o sală importanta în care George Enescu să fi cântat. Unde a cântat? Vă imaginați în perioada în care George Enescu a cântat la vioară ce artiști mari erau atunci pe planetă? Vă puteți imagina?”, a declarat Angela Gheorghiu.

Soprana susține că „în România s-au creat false legende”. Ea spune că în România ar fi compozitori „care au lucrări mai importante decât George Enescu.

„Nu vreau să vă supărați pe mine, că distrug legende, dar trebuie să îi aducem în lumină pe adevărații mari artiști. Există mari și mici artisti români și în afara României și există mari și mici artisti și în România. Aceste adevăruri trebuiesc studiate și expus doar adevărul dovedit. Nu poți să spui că Maria Tănase a fost și a cântat la New York. Artiștii de muzică populară nu cântă în săli mari. Cântă doar la comunitățile de români. Și cântă în restaurante. Sau în mici săli pe care reușesc ei să le închirieze. Trebuie spuse lucrurile pe nume. M-ați înțeles ce vreau să spun? (…) Legendele care s-au format în România sunt exagerate, s-au construit false legende comandate. Sunt nume și istorii construite. Nu poți să spui că Maria Tănase cânta la New York, dacă ea a cântat printre mese. Este adevărat. A cântat, într-o expoziție probabil internațională din moment ce i-a invitat și pe români acolo. Oamenii stăteau la mese și ea a cântat printre acei oameni. Dar trebuie înțeleasă nuanța pe care eu vreau să o arăt”, a adăugat Angela Gheorghiu.