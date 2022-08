Sorin Cîmpeanu: A fost eliminată media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu

Una dintre măsurile ce vor fi aplicate în anul școlar 2022-2023 este eliminarea mediei claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, luni, după reuniunea Comisiei de Dialog Social.

A fost eliminată media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu, spune Sorin Cîmpeanu

Ministrul Educației susține că, alături de partenerii de dialog social, au fost stabilite mai multe măsuri pentru anul școlar 2022-2023.

„În urma reuniunii Comisiei de Dialog Social, au fost agreate, împreună cu partenerii de dialog social, următoarele măsuri ce vor fi aplicate în anul şcolar 2022-2023: În acord cu partenerii de dialog social, a fost eliminată media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu. Astfel, ierarhizarea absolvenţilor se va realiza doar pe baza mediei obţinute la Evaluarea naţională”, a scris Sorin Cîmpeanu, luni, pe Facebook.

„Având în vedere ca în anul şcolar 2021-2022 nu au fost perioade de întrerupere a şcolii, în ipoteza în care nici în anul şcolar 2022-2023 nu vor exista întreruperi, s-a decis, în acord cu partenerii de dialog social, revenirea la programele de examen în vigoare înainte de debutul pandemiei, atât pentru Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, cât şi pentru examenul naţional de bacalaureat”, a continuat el.

Oficialul a vorbit despre și cu ocazia intervenției pe care a avut-o luni dimineață la Știrile B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță.

Întrebat cum se va face admiterea la liceu în baza noilor proiecte de legi ale educației, Sorin Cîmpeanu a spus: „Admiterea la liceu se va face prin Evaluare Națională, urmând să beneficieze atât colegiile care doresc să organizeze un examen propriu de admitere de o șansă în plus, precum și elevii care doresc să participe de o șansă în plus, deci tot ceea ce este bun rămâne neschimbat. Se adaugă o șansă în plus pentru acei elevi care vor opta, fără să existe niciun fel de obligație, pentru un concurs propriu de admitere în colegii și colegii naționale”.

„În acest mod se va organiza examenul de admitere în liceu, peste examenul de Evaluare Națională, începând cu 2024 dacă proiectele celor două legi vor putea să fie adoptate în acest an calendaristic”, a mai spus ministrul.