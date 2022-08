Sorin Cîmpeanu, despre controversa provocată de admiterea la liceu din noile proiecte: „Se adaugă o șansă în plus pentru acei elevi care vor opta pentru un concurs propriu de admitere în colegii” (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a vorbit despre proiectele de legi ale educației – care au stârnit o mulțime de controverse – și susține că ele „adaugă o șansă în plus pentru acei elevi care vor opta, fără să existe niciun fel de obligație, pentru un concurs propriu de admitere în colegii”.

Sorin Cîmpeanu, pe B1 TV, despre cum ar urma să se facă admiterea la liceu

Întrebat cum se va face admiterea la liceu în baza noilor proiecte de lege și cu ce amendamente a fost de acord în acest sens, oficialul a afirmat: „Admiterea la liceu se va face prin Evaluare Națională, urmând să beneficieze atât colegiile care doresc să organizeze un examen propriu de admitere de o șansă în plus, precum și elevii care doresc să participe de o șansă în plus, deci tot ceea ce este bun rămâne neschimbat. Se adaugă o șansă în plus pentru acei elevi care vor opta, fără să existe niciun fel de obligație, pentru un concurs propriu de admitere în colegii și colegii naționale”.

„Se constituie într-o șansă în plus pentru acele colegii și colegii naționale să își poată constitui clase de excelență sau de specializare, așa cum se întâmplă și în prezent, dar fără susținere, așa cum se întâmplă în licee private care, la cele mai multe olimpiade internaționale, dau 4 din 5 sau 5 din 6 componenți ai lotului României”, a adăugat Sorin Cîmpeanu, care a vorbit pe B1 TV și despre .

„Este vorba de obiectivul primordial al susținerii echității, dublat, nu se exclude nicidecum acest lucru, dublat de susținerea performanței. În acest mod se va organiza examenul de admitere în liceu, peste examenul de Evaluare Națională, începând cu 2024 dacă proiectele celor două legi vor putea să fie adoptate în acest an calendaristic”, a mai spus ministrul.