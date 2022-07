Sorin Cîmpeanu, despre proiectul legii învățământului preuniversitar: Este prevăzută o majorare de 40% pentru costurile salariale. Avem o creștere de 370% a cheltuielilor materiale

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat că proiectul pentru noua lege a învățământului preuniversitar prevede o creștere de 40% pentru costurile salariale, respectiv de 370% pentru cheltuielile materiale, transmite .

Ce a spus Sorin Cîmpeanu despre proiectul pentru noua lege a învățământului preuniversitar

„Am reuşit să reglăm în acest an acoperirea costului standard pentru copiii antepreşcolari. Este vorba de o finanţare de 15.600 de lei. Rămâne de rezolvat finanţarea pentru preşcolari şi pentru elevi. Este prevăzută o creştere în proiectul noii legi a învăţământului preuniversitar – sperăm să se adopte în forma aceasta, din această perspectivă a finanţării, cel puţin – de 40% pentru costuri salariale, de la 6.386 per elev la 9.000 de lei per elev, şi (…) avem o creştere de 370% a cheltuielilor materiale din care se pot asigura toate acele cheltuieli de funcţionare a şcolilor şi grădiniţelor. E vorba de o creştere de la 485 de lei per elev, cât este costul standard pentru cheltuieli materiale acum, la 1.800 de lei per elev”, a declarat, luni, ministrul Educației.

Potrivit oficialului, în elaborarea noului proiect s-a avut în vedere „cuplarea” investiţiilor în salarii şi a celor în cheltuieli materiale.

„Trebuie să fie minim 20% investiţia în cheltuieli materiale în raport cu salariile. Deci, am spus 1.800 de lei cheltuieli materiale, faţă de 9.000 de lei cheltuieli salariale, asta prevede noul proiect al legii. În momentul de faţă, raportul nu este de 1 la 5, raportul este de 1 la 12, de la 485 de lei cheltuieli materiale, la 6.386 de lei cheltuieli salariale. În acest mod înţelegem să susţinem şi dezvoltarea resurselor umane, atât de importante, dar şi dezvoltarea infrastructurii atât de necesare”, a explicat liberalul.

Sorin Cîmpeanu susține că în fondurile pentru cheltuielile materiale sunt cuprinse și utilitățile.

„Sunt şi cheltuieli materiale pentru creşterea gradului de incluziune, sunt şi cheltuieli de funcţionare de genul cheltuielilor cu utilităţile, spre exemplu, care au avut o creştere dramatică în ultima perioadă. În acest fel înţelegem să susţinem prioritar funcţionarea şcolilor şi grădiniţelor”, a adăugat el.