Sorin Cîmpeanu: La examenul de titularizare am avut 5.193 de posturi scoase la concurs. Estimez că anul viitor vom avea peste 20-25.000 (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu (PNL), ministrul Educației, a declarat vineri, pentru B1 TV, că anul viitor Ministerul va scoate la concursul de angajare în învățământ peste 20-25.000 de posturi titularizabile. Spre comparație, anul acesta au fost doar 5.193.

Este vorba despre acele posturi care au viabilitate mai mare de patru ani și pe care profesorii se pot angaja pe perioadă nedeterminată. Se va întâmpla acest lucru căci vor fi transformate în posturi titularizabile și cele care au doar o jumătate de normă.

Cîmpeanu, despre examenul de titularizare

„Tocmai ce am încheiat examenul de titularizare, am avut 5.193 de posturi scoase la concurs. Am avut discipline precum Sociologie sau Filozofie în care au fost doar trei posturi în toată țara. Pentru a fi titularizabile, adică pentru a fi ocupate pe perioadă nedeterminată, adică pentru a oferi șansa acelui profesor de a contracta, spre exemplu, un credit la bancă.

La Geografie, doar nouă posturi în toată țara au fost, niciunul în mediul rural.

Anul viitor, în loc să avem 5.000 de posturi titularizabile, estimez că vom avea peste 25.000, deci de cinci ori mai multe, pentru că vom scoate la concurs și acele posturi care nu au o normă întreaga, au cel puțin o jumătate de normă, pentru a atrage în sistem profesori, pentru ca și în mediul rural să avem șansa de a avea profesori”, a declarat Cîmpeanu, pentru B1 TV.

