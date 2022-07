Sorin Cîmpeanu anunță creșterea salariilor profesorilor cu 43%. Ce spune ministrul despre impactul bugetar al noilor Legi ale Educației (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu (PNL), ministrul Educației, a declarat vineri, pentru B1 TV, că salariile profesorilor vor crește cu 43%. Cîmpeanu a mai susținut că Legea Învățământului Preuniversitar are un impact bugetar de peste 31 de miliarde, iar Legea Învățământului Superior de încă 5 miliarde. Întrebat dacă are garanții și promisiuni din partea coaliției că va primi acești bani, acesta a răspuns că da.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Sorin Cîmpeanu anunță creșterea salariilor profesorilor

„E prevăzută creșterea cu 43% a salariilor profesorilor”, a spus Cîmpeanu.

Întrebat de când se aplică această majorare, ministrul a răspuns: „Începând din septembrie… Imediat după aprobarea Legii Educației, urmează construcția bugetului, în buget o să avem creșterea salarizării din septembrie 2023. Trebuie schimbat radical tot, inclusiv salarizarea. Deci creșterea de 43% e prevăzută în Legea Educației”.

„Un profesor stagiar în primul an după terminarea facultății, când are suportul unui profesor mentor, când are norma redusă, chiar dacă e norma redusă, va avea salariul egal cu salariul mediu pe economia națională. Salariul mediul pe economia națională va fi salariul cu care fiecare profesor începe. Acum salariul mediu în învățământ e de 6.500 lei brut, creșterea de 43% înseamnă 9.300 de lei. Toate salariile cresc proporțional că altfel dezechilibrezi salariile, deci toate salariile urmează să crească”, a mai precizat Cîmpeanu.

Cîmpeanu, despre impactul bugetar al noilor Legi ale Educației

Acesta s-a referit apoi la impactul bugetar al celor două Legi ale Educației: „Per total, Legea Învățământului Preuniversitar are la vârf, la maximul un impact de 31 de miliarde de lei, peste 31 miliarde. Se mai adaugă 5 miliarde și impactul bugetar al Legii Învățământului Superior”.

„Costul standard pentru cheltuieli salariale care acum e 6.386 de lei per elevi urmează să crască la 9.000 per elev”, a mai spus ministrul.

Întrebat dacă are promisiunea și garanții din partea coaliției că va primi acești bani, Sorin Cîmpeanu a răspuns: „Da. Dacă nu gândim în acest fel (pandemie, Crăciun, iarnă, Paște, criză economică) niciodată nu va fi un moment oportun pentru creșterea investițiilor în educație”.