Acuzații de corupție la Poliția Sector 1

Acuzații de corupție la , într-o anchetă care l-ar viza chiar pe șeful instituției, Andrei Mihai Manta. a r fi descins, joi, 12 februarie, la locuința și biroul șefului Poliției Sector 1, pentru percheziții.

Perchezițiile au loc în cadrul unei anchete ce vizează suspiciuni de corupție, conform unor surse citate de Mediafax. Până în prezent procurorii DNA nu au dat detalii oficiale despre aceste acuzații de corupție. Anchetatorii nu au comunicat nici despre natura faptelor investigate și nici despre rezultatele .

Potrivit cotidianul.ro, pe lângă șeful Poliției Sector 1, ar fi vizați mai mulți ofițeri ai Serviciului de Investigații Economice de la Sector. Ancheta ar avea legătură cu recuperarea unor sume de bani de la firme de tip ride-sharing. Ar mai fi investigate si alte situații in care ar fi fost favorizate anumite companii, de către cei vizati.

Andrei Mihai Manta este fiul unui colonel MAI în rezervă, Emil Manta, fost director pentru logistică la Şcoala de agenţi „Vasile Lascăr” Câmpina şi Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”. În 2021, acesta ar fi recunoscut, la o partidă de vânătoare, conform DNA, că ar fi plătit pentru ca fiul său să obțină un post de conducere în Poliție.

„MANTA ANDREI MIHAI, mutat de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (D.G.P.M.B.) în 01.08.2016, iar, din data de 01.12.2016, este şef Serviciu Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase; IOAN IONUŢ CĂTĂLIN, mutat de la D.G.P.M.B. în 10.03.2016, iar, din data de 09.09.2016, şef Serviciu Investigarea Criminalităţii Economice (S.I.C.E.); DOBRE BOGDAN, mutat de la Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Călăraşi în data de 15.05.2016, în funcţia de ofiţer specialist 1 la Serviciul Ordine Publică, şi împuternicit şef birou Centru de Reţinere şi Arest Preventiv). În sprijinul acestei informaţii, numitul MANTA EMIL (tatăl inspectorului principal MANTA ANDREI MIHAI, colonel în rezervă, fost director pentru logistică la Şcoala de agenţi „Vasile Lascăr” Câmpina şi Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”), ar fi recunoscut în cadrul unei discuţii purtate la o partidă de vânătoare că partea din această sumă, aferentă fiului său, ar fi plătit-o el”, se arăta atunci în ordonanţa procurorilor, citată de Adevărul.

DNA a dat iama în primăriile de sector

De menționat că în ultimele luni, DNA a intensificat verificările privind fapte de corupție în mai multe primării de sector din București. Sunt anchete în curs de desfășurare la Primăria Sectorului 3, unde este vizat primarul Robert Negoiță, acuzat că ar fi construit ilegal, un drum către cartierele dezvoltate de fratele său.

Alte acuzații de corupție au în vedere Primăria Sector 5. Administratorul public al Primăriei, Constantin Cârlogea, arhitectul șef, Mihai Bașca, și directorul general adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, Florin Chioran, au fost plasați sub control judiciar.

Cei trei sunt acuzați de trafic de influență, complicitate la trafic de influență și luare de mită.