SRI reacționează după ședința CSAT în care s-a decis dislocarea avioanelor SUA în România. Ce se întâmplă cu nivelul de alertă teroristă

SRI a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că în ședința CSAT s-a decis că se aprobă solicitarea Statelor Unite de a disloca avioane la baza Kogălniceanu și la Câmpia Turzii.

Anunțul SRI după ședința CSAT

Serviciul Român de Informaţii (SRI) a anunţat că nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România, acesta fiind în continuare la nivelul albastru-precaut.

„În urma analizei evoluțiilor dinamice din contextul actual de securitate la nivel internațional, Serviciul Român de Informații precizează că în acest moment nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România.

În prezent, acesta este albastru-precaut și se menține atât timp cât datele deținute la nivel național, cât şi rezultate din parteneriatele externe ale Serviciului, nu indică o probabilitate ridicată de comitere a unui act terorist pe teritoriul României.

SRI, prin Brigada Antiteroristă, acționează preventiv, prin metode specifice, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale de prevenire și combatere a terorismului, în calitate de autoritate națională în domeniu.

Cooperarea constantă cu partenerii din cadrul SNPCT și cu cei internaționali asigură o coordonare completă a măsurilor dispuse pentru identificarea și contracararea oricăror amenințări pe profil antiterorist.”, arată comunicatul dat de SRI, emis după .

Gradele de alertă teroristă

Sistemul Național de Alertă Teroristă (SNAT) în România cuprinde patru grade (niveluri) de alertă, stabilite prin lege și gestionate de Serviciul Român de Informații (SRI). Acestea indică probabilitatea producerii unui atac terorist:

Verde (Scăzut): Informațiile din domeniu arată că probabilitatea producerii unui atac terorist este redusă.

Albastru (Precaut): Există informații că un atac terorist este posibil, dar nu iminent. Acesta este nivelul general menținut în România de mai mulți ani.

Galben (Moderat): Informațiile indică posibilitatea unui atac terorist, fiind necesară o creștere a vigilenței.

Roșu (Critic): Există informații clare că un atac terorist este iminent sau a avut deja loc. Acest nivel implică măsuri excepționale de securitate.

Europa, în alertă maximă

Războiul din Iran pune Europa în stare de alertă maximă.

a avertizat asupra ”unei amenințări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare.

Avertismentele agenţiei au venit la câteva zile după ce ayatollahul iranian Nasser Makarem Shirazi a emis o lege obligatorie prin care cheamă la război sfânt împotriva Statelor Unite şi Israelului, în urma morţii lui Khamenei.

Iranul a emis, de asemenea, avertismente directe către guvernele europene. Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, a declarat recent că orice acţiune împotriva Teheranului va fi considerată complicitate cu atacatorii săi şi va fi considerată „un act de război”.