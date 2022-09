Stare de urgență în New York. Virusul poliomielitic se răspândește rapid

A fost decretată stare de urgență, vineri, în statul New York din cauza faptului că virusul poliomielitic se răspândește rapid, potrivit Autoritățile din domeniul medical au confirmat că probele de apă reziduală din New York City și din patru comitate adiacente au fost testate pozitiv pentru virusul care poate provoca paralizie.

