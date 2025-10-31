Stațiunile balneo devin tot mai populare în rândul tinerilor preocupați de sănătate. Ele se transformă din locuri tradiționale pentru seniori în centre moderne de wellness și . Chiar și pe timpul iernii, atrag vizitatori dornici de energie și răsfăț.

De ce atrag Băile Felix atât de mulți vizitatori

Unii vizitatori aleg pentru calitatea superioară a tratamentelor medicale. Alții preferă să le combine cu momente de răsfăț cosmetic. Mulți revin anual pentru relaxare, regenerare celulară și rezultate pe termen lung, transformând stațiunea într-o veritabilă oază de bunăstare.

„S-a schimbat structura clienților, ne calcă pragul tot mai mulți clienți activi, care vin să-și facă tratamente profilactic, antiaging. Ajută foarte mult pentru regenerare celulară”, a declarat Larisa Mititelu, asistent medical generalist, pentru stirileprotv.ro.

Și românii din diaspora caută relaxare și tratamente eficiente pe termen lung, simțindu-se excelent după fiecare procedură. Apa termală rămâne însă esența stațiunii. „Am venit cu o lombosciatică, acum 23 de ani, și după o săptămână, în apa asta, mi-a luat durerea. Și de-atunci, asta este vacanța mea”, a povestit o femeie pentru sursa menționată.

De ce tot mai mulți tineri aleg stațiunile balneo

Acum zece ani, majoritatea vizitatorilor erau seniori cu bilete de la Casele de Pensii. Astăzi, peste 70% sunt tineri, activi și preocupați de .

„Vin familii cu copii, vin manageri de firme tineri. Vin la prevenție”, a transmis Nicu Rădulescu, președintele Organizației patronale a turismului balnear din România.

Medicul balneolog Gheorghe Moraru completează că pacienții între 30 și 45 de ani sunt din ce în ce mai numeroși.

„Avem un grad de ocupare foarte bun, adică aproape de sută la sută. Luna noiembrie, de exemplu, era luna cea mai slabă din an, dar în ultimii ani, din ce în ce mai mulți turiști obișnuiesc să vină în această perioadă pentru serviciile de tratament”, a spus directorul unui complex balnear.