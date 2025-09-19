Steven Vern, un tânăr vlogger din Marea Britanie, a vizitat recent mai multe orașe din România — printre care București, Cluj, Sibiu, Constanța și Sighișoara — și s-a declarat surprins în mod plăcut de ceea ce a descoperit. Într-un videoclip postat pe YouTube, care a strâns deja peste 46.000 de vizualizări și aproape 1.000 de comentarii, el a comparat România cu Marea Britanie și a tras concluzii neașteptate.

Ce spune vloggerul din Marea Britanie despre România

Vloggerul că România este mult mai sigură decât marile orașe britanice și că atmosfera este relaxată și civilizată.

Potrivit acestuia, e o mare diferență între București și Birmingham sau Londra. În România, oamenii sunt relaxați.

„E o mare diferență între București și Birmingham sau Londra, de exemplu. Asta este capitala României și e foarte sigură. Oh, Doamne. Comparativ cu Londra, aspectul de siguranță aici e la un cu totul alt nivel, comparativ și cu Birmingham. Nu simți că trebuie să te uiți mereu peste umăr să vezi cine merge în spatele tău. Aici e pur și simplu relaxare, frate. Toată lumea e relaxată. Societatea e ok. Civilizația e ok. Oamenii sunt decenți. Adevărați europeni”, spune Steven.

Steven Vern consideră că imaginea negativă a românilor în Occident este greșită și bazată pe prejudecăți. El recunoaște că în Marea Britanie, românii sunt asociați cu furturi sau cerșetorie, însă spune că realitatea e complet diferită.

„Diferență e enormă. Oamenii din Anglia, din Marea Britanie, o duc rău, în general. Cred că populația din Marea Britanie nu înțelege ce e România și cum e ea de fapt. România e un loc care deschide ochii, frate. Chiar îți deschide ochii. Când vii aici, ești gen: «Wow, ok. Nu mă așteptam să fie așa.» Pentru că toată lumea vede țiganii romi și așa mai departe, și au o imagine proastă despre ei pentru că fie cerșesc, fie fură din buzunare, fură în general, sau fac prostii. Sunt sigur că nu toți sunt așa, dar asta e ceea ce văd oamenii. Și există o stigmatizare. Se gândesc: «A, așa sunt românii. Așa trebuie să fie toți, în general.» Dar e atât de departe de adevăr. Atât, atât de departe de adevăr. Oamenii din România sunt foarte, foarte decenți, oameni foarte buni”, mai spune Steven Vern.

El a mai remarcat și că, în timp ce britanicii sunt adesea excesiv de politicoși și formali, românii sunt mai direcți și mai autentici.

Vloggerul a acordat note celor două țări: România a primit 8 din 10, iar Marea Britanie doar 3.

Ce nu i-a plăcut vloggerului britanic

Deși a lăudat frumusețea clădirilor istorice și natura, Steven Vern a observat și probleme: numeroase clădiri neîngrijite, multe case de pariuri și farmacii, precum și prezența cluburilor de striptease și a saloanelor de masaj în zonele centrale.

„Știi ce urăsc eu când merg pe jos, indiferent unde? Urăsc când oamenii merg în spatele tău ca o umbră și refuză să te depășească. Stau acolo și nu știu ce fac — parcă te urmăresc sau ceva. Și e enervant, pentru că e suspect. Eu, personal, n-aș sta niciodată în umbra cuiva. N-aș merge lipit de ei așa, în timp ce merg. Un lucru pe care l-am observat în România e că nu par să își termine clădirile. Și dacă le termină, le e greu să le întrețină. Așa că încep să arate vechi și degradate. După 30 de ani, încă nu se fac renovări. Dar unele dintre clădiri sunt incredibile, niște adevărate capodopere. Doar că le lasă să se învechească. Și tot ce ar trebui să facă e să aducă niște zugravi, să mai înnoiască un pic locul. Să motiveze oamenii. Să creeze locuri de muncă. Să pună deoparte un mic buget. Există o mulțime de case de pariuri. Peste tot. O comunitate mare de jucători de noroc. Își cheltuie banii. De asemenea, sunt foarte multe farmacii. Farmaciile fac afaceri mari aici. Cred că e o populație bolnăvicioasă, poate. Nu știu. Dar uite, încă o casă de pariuri. Una din multele de aici”, adaugă Steven.

Ce reacții a primit

Vloggerul a mai remarcat că în România există mai puțină ură și polarizare socială decât în țara sa.

Clipul său a stârnit numeroase reacții. Străini stabiliți în România i-au confirmat impresiile, spunând că au ales să se mute aici pentru siguranță și calitatea vieții, în timp ce mai mulți români au relatat că au plecat în Vest convinși că acolo e mai bine, dar au fost dezamăgiți.

Alții au subliniat că România s-a schimbat mult datorită apartenenței la Uniunea Europeană, dar că probleme precum corupția și infrastructura deficitară rămân provocări majore.

În final, vloggerul britanic a concluzionat că România este „o țară frumoasă, autentică și sigură”, în timp ce Marea Britanie se află „pe o pantă descendentă”.