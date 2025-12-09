Călin Georgescu, fostul candidat pro-rus la s-a prezentat la . Instanța a stabilit că procesul în care este judecat pentru propagandă legionară poate începe

Călin Georgescu merge la judecată

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a mers marți dimineața la Judecătoria Sectorului 1, unde aștepta ca instanța să decidă dacă i se va prelungi măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile, însă decizia a fost amânată. În schimb, un magistrat a decis că procesul pentru propagandă legionară în care este inculpat poate începe.

Apărătorii lui Georgescu au cerut retrimiterea dosarului penal către Parchet pentru refacerea urmăririi penale. Este o procedură la care recurg toți inculpații, în special cei anchetați pentru corupție, pentru a tergiversa procesul, în așteptarea prescrierii. De altfel, prescrierea este soluția pronunțată de judecători în cele mai importante cazuri de corupție, în baza deciziilor CCR.

Ajuns la sediul instanței, fostul candidat a acuzat un abuz din partea autorităților. El a declarat că se bazează pe lege pentru a scăpa de care îi sunt aduse. Nu ar fi exclus ca, în spiritul altor decizii similare, judecătorii să solicite refacerea anchetei, ceea ce ar duce la îngroparea dosarului.

„Ca orice cetăţean al României care se confruntă cu un abuz evident, nu am şi nu voi avea decât o singură apărare – legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiţie”, a declarat Georgescu.

Fostul candidat a evitat întrebările sensibile

Ca de fiecare dată, Călin Georgescu a venit flancat de bodyguarzi şi a fost aşteptat de câteva zeci de susţinători. În stilu-i caracteristic, fostul candidat a ignorat întrebările jurnaliștilor referitoare la situațiile care nu-i convin.

El a refuzat să răspundă întrebărilor referitoare la scorul obținut de Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. De altfel, încă din campania electorală s-a dezis de aceasta, așa cum s-a dezis și de partidul AUR, condus de George Simion

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General. El este acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Deși au trecut aproape șase luni judecătorii nu au stabilit dacă procesul va începe. Trecerea timpului este în avantajul lui Georgescu, dat fiind că un proces lung, cu multe termene va duce cu siguranță la prescripție. Legea românească este destul de indulgentă cu cei care comit genul acesta de infracțiuni pentru care este judecat fostul candidat.

Călin Georgescu judecat pentru tentativă de lovitură de stat

Fostul candidat pro-rus se confruntă cu acuzații mai grave într-un al doilea dosar penal, aflat pe rolul Curții de Apel București. El a fost pus sub acuzare alături de mercenarul Horațiu Potra și mai mulți membri ai grupării acestuia pentru .

Procurorii susțin că cei doi ar fi pus la cale proteste violente după decizia Curții Constituționale din decembrie anul trecut. Este vorba despre decizia care a dus la anularea alegerilor prezidențiale.

Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că ar fi încercat o lovitură de stat pentru instaurarea unui regim de inspirație autoritaristă.

După ce a fost dat în vileag, mercenarul a reușit să fugă, ca și alți infractori, de sub nasul autorităților. Aceasta cu toate că se afla sub control judiciar. El a fost descoperit în Emiratele Arabe Unite și a solicitat să se întoarcă în țară pentru a fi judecat. Se pare că autoritățile arabe ar fi refuzat să-i acorde protecție, așa cum și-ar fi dorit.