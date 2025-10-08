După controversata modificare a capacelor care nu se mai pot desprinde de sticlă, urmează o nouă etapă în transformarea ambalajelor din plastic. Companiile lucrează la modele mai ușoare. Realizate din materiale biodegradabile sau bioplastice, în încercarea de a reduce poluare și de a sprijini tranziția către o economie circulară. Noile reguli vin în contextul în care Uniunea Europeană impune standarde tot mai stricte pentru ambalajele din plastic.

De ce se trece la bioplastice și materiale biodegradabile

După introducerea capacelor atașate, o măsură care a stârnit nemulțumiri printre consumatori, producătorii pregătesc o schimbare și mai importantă: folosirea plasticelor și a compușilor biodegradabili în fabricarea sticlelor. Scopul acestor modificări este de a reduce amprenta ecologică a industriei băuturilor și de a evita ca deșeurile din plastic să ajungă în mediul natural, relatează publicația spaniolă .

Capacele care rămân atașate la sticlă au fost primul pas către un ambalaj complet reciclabil. Chiar dacă pentru mulți cumpărători noul sistem este mai incomod, el împiedică pierderea componentelor din plastic și crește rata de colectare și reciclare.

Cum vor arăta noile sticle din plastic

Transformările nu vizează doar materialul, ci și forma ambalajelor. Noile sticle vor fi mai subțiri, mai ușoare și mai ușor de reciclat, fără a compromite rezistența necesară transportului. Tot mai multe companii reduc cantitatea de plastic virgin și o înlocuiesc cu material reciclat, pentru a se alinia obiectivelor europene care prevăd, până în 2030, utilizarea unui procent ridicat de refolosit.

După capacele fixe, urmează o generație nouă de închideri, mai sigure, mai ușor de folosit și realizate din materiale ecologice. Scopul este de a îmbunătății experiența consumatorului, dar și de a reduce mai mult impactul asupra mediului.

Organizațiile de mediu salută aceste inițiative, considerându-le o dovadă că industria ambalajelor poate evolua într-o direcție sustenabilă. În plus, utilizarea materialelor secundare din reciclare reduce costurile și oferă beneficii economice întregului lanț de producție.

Ce impun noile reguli europene privind plasticul

Reglementările Uniunii Europene privind sticlele impun deja praguri clare pentru materialul reciclat. Începând din 2025, toate sticlele pentru băuturi trebuie să conțină minimum 25% plastic reciclat, iar până în 2030 procentul va crește la 30%. Totodată, Directiva (UE) 2019/904 obligă producătorii să mențină capacele atașate sticlelor și stabilește ținte ambițioase de colectare: 77% până în 2025 și 90% până în 2029.

Noul regulament PPWR, care se va aplica progresiv între 2026 și 2040, va armoniza legislația privind ambalajele și va introduce standarde unice pentru reciclabilitate și reducerea microplasticelor.

Toate aceste măsuri au un scop comun: reducerea dependenței de plasticul virgin și limitarea poluării generate de ambalajele de unică folosință. Sticlele mai ușoare, capacele ecologice și materialele biodegradabile marchează o etapă importantă în eforturile industriei de a deveni mai sustenabilă.

Chiar dacă schimbările pot părea minore la nivel individual, impactul lor cumulat (Prin miliarde de ambalaje reciclate) poate transforma semnificativ felul în care protejăm mediul.