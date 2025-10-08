B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe

Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe

Iulia Petcu
08 oct. 2025, 16:49
Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce se trece la bioplastice și materiale biodegradabile
  2. Cum vor arăta noile sticle din plastic
  3. Ce impun noile reguli europene privind plasticul

După controversata modificare a capacelor care nu se mai pot desprinde de sticlă, urmează o nouă etapă în transformarea ambalajelor din plastic. Companiile lucrează la modele mai ușoare. Realizate din materiale biodegradabile sau bioplastice, în încercarea de a reduce poluare și de a sprijini tranziția către o economie circulară. Noile reguli vin în contextul în care Uniunea Europeană impune standarde tot mai stricte pentru ambalajele din plastic.

De ce se trece la bioplastice și materiale biodegradabile

După introducerea capacelor atașate, o măsură care a stârnit nemulțumiri printre consumatori, producătorii pregătesc o schimbare și mai importantă: folosirea plasticelor și a compușilor biodegradabili în fabricarea sticlelor. Scopul acestor modificări este de a reduce amprenta ecologică a industriei băuturilor și de a evita ca deșeurile din plastic să ajungă în mediul natural, relatează publicația spaniolă AS.

Capacele care rămân atașate la sticlă au fost primul pas către un ambalaj complet reciclabil. Chiar dacă pentru mulți cumpărători noul sistem este mai incomod, el împiedică pierderea componentelor din plastic și crește rata de colectare și reciclare.

Cum vor arăta noile sticle din plastic

Transformările nu vizează doar materialul, ci și forma ambalajelor. Noile sticle vor fi mai subțiri, mai ușoare și mai ușor de reciclat, fără a compromite rezistența necesară transportului. Tot mai multe companii reduc cantitatea de plastic virgin și o înlocuiesc cu material reciclat, pentru a se alinia obiectivelor europene care prevăd, până în 2030, utilizarea unui procent ridicat de plastic refolosit.

După capacele fixe, urmează o generație nouă de închideri, mai sigure, mai ușor de folosit și realizate din materiale ecologice. Scopul este de a îmbunătății experiența consumatorului, dar și de a reduce mai mult impactul asupra mediului.

Organizațiile de mediu salută aceste inițiative, considerându-le o dovadă că industria ambalajelor poate evolua într-o direcție sustenabilă. În plus, utilizarea materialelor secundare din reciclare reduce costurile și oferă beneficii economice întregului lanț de producție.

Ce impun noile reguli europene privind plasticul

Reglementările Uniunii Europene privind sticlele PET impun deja praguri clare pentru materialul reciclat. Începând din 2025, toate sticlele pentru băuturi trebuie să conțină minimum 25% plastic reciclat, iar până în 2030 procentul va crește la 30%. Totodată, Directiva (UE) 2019/904 obligă producătorii să mențină capacele atașate sticlelor și stabilește ținte ambițioase de colectare: 77% până în 2025 și 90% până în 2029.

Noul regulament PPWR, care se va aplica progresiv între 2026 și 2040, va armoniza legislația privind ambalajele și va introduce standarde unice pentru reciclabilitate și reducerea microplasticelor.

Toate aceste măsuri au un scop comun: reducerea dependenței de plasticul virgin și limitarea poluării generate de ambalajele de unică folosință. Sticlele mai ușoare, capacele ecologice și materialele biodegradabile marchează o etapă importantă în eforturile industriei de a deveni mai sustenabilă.

Chiar dacă schimbările pot părea minore la nivel individual, impactul lor cumulat (Prin miliarde de ambalaje reciclate) poate transforma semnificativ felul în care protejăm mediul.

Tags:
Citește și...
Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5
Eveniment
Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5
Godină, despre cei care au luat în derâdere avertizările privind ciclonul: „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”
Eveniment
Godină, despre cei care au luat în derâdere avertizările privind ciclonul: „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”
Cele mai moderne tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Cum să arăți cu 10 ani mai tânără în această iarnă
Eveniment
Cele mai moderne tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Cum să arăți cu 10 ani mai tânără în această iarnă
Cum se făcea pilaful în 1949? Iată care era secretul bunicilor pentru un preparat delicios
Eveniment
Cum se făcea pilaful în 1949? Iată care era secretul bunicilor pentru un preparat delicios
Gest controversat al lui Călin Georgescu, la biserica din Buftea. Ce-a făcut în fața credincioșilor (VIDEO)
Eveniment
Gest controversat al lui Călin Georgescu, la biserica din Buftea. Ce-a făcut în fața credincioșilor (VIDEO)
Newsweek: La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Eveniment
Newsweek: La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Cum să gătești oul în funcție de nevoile tale. Sfaturile Mihaelei Bilic pentru slăbire, energie și digestie ușoară
Eveniment
Cum să gătești oul în funcție de nevoile tale. Sfaturile Mihaelei Bilic pentru slăbire, energie și digestie ușoară
Român arestat în Italia, după cinci ani de abuzuri asupra soției: „Dacă nu te culci cu mine, te omor”
Eveniment
Român arestat în Italia, după cinci ani de abuzuri asupra soției: „Dacă nu te culci cu mine, te omor”
Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
Eveniment
Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Eveniment
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Ultima oră
17:05 - Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)
16:49 - Investigație NYT: Afacerile lui Hunter Biden în România. A încercat să negocieze vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA din București
16:46 - Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5
16:46 - Competițiile de fotbal cu cea mai mare medie de spectatori
16:44 - Propunerile lui Motreanu și Buda, votate în Parlamentul European: fără impozite pe subvențiile agricole europene
16:40 - BNR menține dobânda cheie la 6,5%. Estimări legate de evoluția inflației și a economiei
16:31 - Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică! Primul fotbalist miliardar din lume
16:07 - Godină, despre cei care au luat în derâdere avertizările privind ciclonul: „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”
16:00 - Cele mai moderne tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Cum să arăți cu 10 ani mai tânără în această iarnă
15:55 - Cum se făcea pilaful în 1949? Iată care era secretul bunicilor pentru un preparat delicios