Strângere de fonduri pentru copii și animale, organizată miercuri de Fundația Ilfov Împreună. „Trebuie să arătăm empatie tuturor ființelor, iar când e cazul, să dăm și o mână de ajutor”

Fundația Ilfov Împreună, a Consiliului Județean Ilfov, organizează miercuri, 8 noiembrie, ora 19:30, o strângere de fonduri pentru copii și animale. Evenimentul va avea loc la Lightaholic Studios (Piața Presei). Vizitatorii se vor putea bucura de o degustare de vinuri și o expoziție foto-auto impresionantă realizată de șase fotografi români. Organizatorii vor astfel să strângă 15.000 de euro. Pagina evenimentului poate fi accesată .

„Convingerea dupa care ne ghidam este aceea ca e nevoie de mult bine în comunitatea în care trăiește fiecare dintre noi. Iar binele nu are granițe.Nu există iubitori de oameni și iubitori de animale. Trebuie să arătăm empatie și respect tuturor ființelor de lângă noi. Iar atunci când e cazul, să dăm și o mână de ajutor”, e mesajul postat pe pagina evenimentului.

Unde vor ajunge banii strânși din evenimentul caritabil

„Vom ajuta o fetiță să aibă ce n-a avut niciodată: o casă. Beatrice Dumitru are 15 ani și suferă de nanism hipofizar. Locuiește împreună cu mătușa ei, tatăl i-a murit, iar mama muncește peste hotare. Ea și mătușa ei locuiesc într-un spațiu care face parte din clădirea Școlii Generale nr.1 din comuna Ștefăneștii de Jos , județul Ilfov. În paralel, Beatrice și mătușa ei încearcă să construiască o casă, pe un teren dat de primărie. Momentan, au reușit să ridice numai câțiva pereți. Împreună le putem ajuta să facă mai mult. Strângerea de fonduri pentru Beatrice se va realiza prin Fundația Ilfov Împreună, fundația Consiliului Județean Ilfov”, au transmis organizatorii.

De asemenea, jumătate din banii strânși vor merge către Spitalul Veterinar Social Center of Hope și către Asociația Big Hearts Society.

Spitalul Center of Hope s-a înființat în 2017 și e susținut în mare parte de organizații internaționale de protecție a animalelor. An de an, aici primesc îngrijiri medicale gratuite cel puțin 4.000 de animale și se fac 10.000 de sterilizări gratuite. De asemenea, aici ajung și cele mai multe cazuri gestionate de Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov. Center of Hope e singurul spital veterinar social din Ilfov, drept urmare deservește întreaga comunitate ilfoveană.

Big Hearts Society salvează zeci de câini și pisici, victime ale abuzului, cazurile fiind preluate de PetStuff, cel mai mare și mai complex spital veterinar din România. Big Hearts Society a dezvoltat programul Romanian Prison Dogs Program, singurul de terapie asistată de animale și asistență psihologică pentru persoanele private de libertate. Acest program se desfășoară în cadrul Penitenciarului Bucuresti-Jilava.