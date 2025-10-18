Stresul la Generația Z a devenit o problemă tot mai vizibilă, amplificată de presiunea performanței și a așteptărilor sociale continue. Mulți tineri se simt epuizați de cerințele școlii, de și de ritmul alert al vieții moderne.

Un studiu recent arată că anxietatea și oboseala emoțională sunt stări frecvente în rândul acestei generații. Specialiștii avertizează că, fără sprijin psihologic și echilibru, stresul cronic poate duce la depresie, izolare și pierderea motivației.

Cum contribuie rețelele sociale la stresul Generației Z

Rețelele sociale intensifică semnificativ stresul resimțit de Generația Z, transformând comparațiile constante într-o sursă majoră de anxietate și nesiguranță personală. Platformele online promovează imagini perfecte, vieți fără greșeli și succese spectaculoase, creând o realitate filtrată care îi face pe tineri să se simtă inadecvați sau rămași în urmă. Presiunea de a fi mereu performant, de a arăta bine și de a părea fericit se combină cu nevoia de validare prin like-uri și comentarii.

Tot mai mulți tineri caută refugiu în tehnologie, folosind chiar pentru sprijin emoțional și conversații de tip terapeutic. „ChatGPT e ca un psiholog pentru mine. Terapia costă 500 de lei pe oră”, a mărturisit o studentă, potrivit observatornews.ro.

Ce factori le provoacă anxietate și oboseală tinerilor de azi

resimt tot mai acut presiunea unui ritm de viață epuizant, dominat de școală, obligații și lipsa timpului liber.

„În general mă stresează școala și că avem programul foarte încărcat. Și pe lângă asta mai avem și alte planuri și unde să mergem și nu avem timp de absolut nimic. Sunt foarte obosită, nu am stare de nimic”, a spus o altă studentă pentru sursa menționată.

Așteptările ridicate din partea familiei, dar și perfecționismul personal, pot amplifica anxietatea și duce la depresie. Psihologii recomandă tinerilor să conștientizeze problema, să accepte că „este în regulă să nu te simți bine” și să își acorde momente de respiro. Specialiștii subliniază că stresul se intensifică adesea la finalul liceului și începutul vieții adulte, când apar primele decizii majore și responsabilități reale.