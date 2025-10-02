Pentru mulți tineri din Generația Z, instabilitatea economică și presiunea datoriilor par să facă din schimbarea rapidă a locului de muncă o alegere firească. Totuși, această strategie nu este întotdeauna privită cu ochi buni de angajatori, iar un CV cu multe poziții de scurtă durată poate deveni un dezavantaj.

Cum privesc angajatorii un CV instabil

Kevin O’Leary, cunoscut antreprenor și investitor din emisiunea „Shark Tank”, consideră că schimbările prea dese de job sunt un senal de neîncredere. „Dacă văd un candidat care a lucrat mai puțin de doi ani într-un loc, pentru mine este un semn de alarmă”, a explicat acesta. O’Leary susține că un angajat are nevoie de timp pentru a demonstra performanță reală, iar câteva luni nu sunt suficiente pentru a livra rezultate concrete, relatează

În viziunea investitorului, disciplina, perseverența și capacitatea de a obține rezultate cântăresc mai mult decât dorința de a exprima diverse roluri. „Arată-mi că ai avut un mandat și că l-ai îndeplinit în doi ani sau mai mult, asta înseamnă aur negru”, a spus acesta. El îi sfătuiește pe tineri să se concentreze pe acumularea de experiență solidă și să demonstreze ca pot aduce un plus companiei.

I’ve reviewed thousands of resumes, and here’s what stands out: execution. Show me you had a mandate and delivered on it over two years or more, that’s gold. But if your resume is filled with six-month job hops, I don’t even finish reading it. Discipline, focus, and results… — Kevin O’Leary aka Mr. Wonderful (@kevinolearytv)

De ce preferă tinerii să schimbe des locul de muncă

Inflația, creditele studențești și incertitudinile legate de piața muncii îi determină pe mulți să caute alternative mai bune într-un timp scurt. Studiile recente arată că durata medie petrecută de cei aflați la început de carieră într-o companie este de doar 1,1 ani. În plus, aproape o treime dintre ei declară că își vor schimba jobul în următorul an. Pentru Generația Z, flexibilitatea și găsirea unui loc de muncă „potrivit” sunt criterii esențiale.

Tendința Generației Z de a urmări promovări rapide și salarii mai mari nu este întotdeauna în acord cu viziunea liderilor de afaceri. Doug McMillon, directorul Walmart, le amintește angajaților să nu privească actual ca pe ceva trecător. El atrage atenția că succesul durabil nu vine din schimbări continue, ci din performanță și răbdare. „Nu-ți lua jobul actual ca pe ceva de la sine înțeles”, a subliniat acesta, scrie Libertatea.ro.

Deși pentru mulți tineri schimbarea frecventă a locului de muncă pare soluția la provocările economice, pentru angajatori aceasta ridică semne de întrebare. Echilibrul între dorința de evoluție rapidă și necesitatea de a demonstra rezultate stabile rămâne una dintre cele mai mari provocări ale Generației Z.