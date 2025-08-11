Când și-a planificat vacanța în Marsilia, un turist elvețian s-a așteptat, probabil, să aibă parte de o mulțime de experiențe memorabile. Nimic nu prevestea că relaxarea și timpul de calitate vor fi întrerupte de un furt, mai ales că în momentul în care s-a produs infracțiunea, obiectul furat se afla la mâna păgubitului.

Un turist elevețian a trăit un șoc atunci când, aflat la volanul unei mașinii, a rămas fără ceasul de , în valoare de 200.000 de euro. Cei doi hoți, aflați pe o motocicletă, au reușit să-i smulgă bărbatului bijuteria de la încheiatura mâinii și să se facă nevăzuți în trafic, potrivit Mediafax, citat de .

Incidentul a avut loc în weekend, în sudul Franței, mai exact în Marsilia. Unul dintre hoți a fost prins de polițiști la puțin timp de la producerea furtului, pe când cel de-al doilea a fost găsit mai târziu cu ajutorul Centrului de Monitorizare Urbană din Marsilia.

Din fericire, și ceasul a fost găsit de către autorități, care s-au folosit de pentru a-l identifica. Bijuteria fusese ascunsă sub o mașină parcată.

Turistul elvețian a depus o plângere.