Struguri proaspeți chiar și pentru 21 de zile? Iată ce trebuie să faci

Strugurii sunt printre favoriții oamenilor, în special vara. Cu toate acestea, mulți se plâng că îi cumpără și ajung să se strice mult prea repede. Iată la ce poți apela pentru a-i face să reziste chiar și până la 21 de zile.

Dacă ai cumpărat struguri, dar nu ai apucat să îi mănânci, ține minte acest truc pentru data viitoare: strugurii nu trebuie ținuți în plastic! Plasticul va reține umiditatea scursă din fructe, conform .

În caz contrar, fructele vor mucegăi mult mai repede și nu vor mai putea fi consumate. Mai mult, pentru , cel mai indicat este să îi spălați cu oțet alb.

Oțetul conține acid acetic. Acesta va distruge bacteriile și sporii de mucegai de pe coaja strugurilor.

Tot ce trebuie să faci este să adăugi aproximativ 120 ml de oțet alb într-un bol de apă, apoi să lași strugurii la înmuiat timp de aproximativ 10 – 15 minute.

Mai departe, trebuie să clătești foarte bine strugurii, sub un jet de apă rece, după care să îi lași la uscat vreme de 10 minute, sau chiar și un sfert de oră.

De menționat este că înainte de a-i depozita în frigider, este important să te asiguri că strugurii s-au uscat complet.