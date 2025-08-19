B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Struguri proaspeți chiar și pentru 21 de zile? Iată ce trebuie să faci

Struguri proaspeți chiar și pentru 21 de zile? Iată ce trebuie să faci

Selen Osmanoglu
19 aug. 2025, 15:55
Struguri proaspeți chiar și pentru 21 de zile? Iată ce trebuie să faci
Foto: Freepik

Strugurii sunt printre favoriții oamenilor, în special vara. Cu toate acestea, mulți se plâng că îi cumpără și ajung să se strice mult prea repede. Iată la ce truc poți apela pentru a-i face să reziste chiar și până la 21 de zile.

Cuprins

  • Trucul simplu la care poți apela
  • Ce trebuie să faci

Trucul simplu la care poți apela

Dacă ai cumpărat struguri, dar nu ai apucat să îi mănânci, ține minte acest truc pentru data viitoare: strugurii nu trebuie ținuți în plastic! Plasticul va reține umiditatea scursă din fructe, conform Click.

În caz contrar, fructele vor mucegăi mult mai repede și nu vor mai putea fi consumate. Mai mult, pentru prospețime, cel mai indicat este să îi spălați cu oțet alb.

Oțetul conține acid acetic. Acesta va distruge bacteriile și sporii de mucegai de pe coaja strugurilor.

Ce trebuie să faci

Tot ce trebuie să faci este să adăugi aproximativ 120 ml de oțet alb într-un bol de apă, apoi să lași strugurii la înmuiat timp de aproximativ 10 – 15 minute.

Mai departe, trebuie să clătești foarte bine strugurii, sub un jet de apă rece, după care să îi lași la uscat vreme de 10 minute, sau chiar și un sfert de oră.

De menționat este că înainte de a-i depozita în frigider, este important să te asiguri că strugurii s-au uscat complet.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute
Eveniment
Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit lângă o șină de tren în Bistrița-Năsăud. La ce concluzie au ajuns anchetatorii
Eveniment
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit lângă o șină de tren în Bistrița-Năsăud. La ce concluzie au ajuns anchetatorii
De ce e importantă joaca senzorială la 1 an și ce jucării să alegi
Eveniment
De ce e importantă joaca senzorială la 1 an și ce jucării să alegi
Alimentele de evitat în timpul dietei. Ce produse recomandă nutriționiștii
Eveniment
Alimentele de evitat în timpul dietei. Ce produse recomandă nutriționiștii
Newsweek: Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare
Eveniment
Newsweek: Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare
Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
Eveniment
Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
Eveniment
Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR
Eveniment
Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR
Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată
Eveniment
Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată
Tânăr de 21 de ani, bătut cu pumnii și picioarele de trei indivizi. Totul s-a întâmplat într-un magazin
Eveniment
Tânăr de 21 de ani, bătut cu pumnii și picioarele de trei indivizi. Totul s-a întâmplat într-un magazin
Ultima oră
15:52 - Oana Zăvoranu și-a îngrijorat fanii: „Încerc să îmi revin la viață”. Cum s-a fotografiat vedeta
15:37 - Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute
15:24 - Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit lângă o șină de tren în Bistrița-Năsăud. La ce concluzie au ajuns anchetatorii
15:20 - De ce e importantă joaca senzorială la 1 an și ce jucării să alegi
15:14 - Guvernul stabilește proiectele PNRR care merg mai departe. Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru
15:05 - Marina Almășan: „Zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei”. Cum se menține în formă
14:59 - Premierul Bolojan vizează finalizarea proiectelor mature începute prin PNRR. Este urmărită o absorbție mai eficientă a fondurilor europene
14:57 - Delia și-a luat prin surprindere fanii cu o serie de fotografii în costum de baie. „Nu mai pune poze d-astea că facem infarct”
14:50 - Alimentele de evitat în timpul dietei. Ce produse recomandă nutriționiștii
14:42 - Newsweek: Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare