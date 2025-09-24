B1 Inregistrari!
Îți strigi câinele și te ignoră? Iată o metodă simplă care va atrage atenția patrupedului

Îți strigi câinele și te ignoră? Iată o metodă simplă care va atrage atenția patrupedului

Selen Osmanoglu
24 sept. 2025, 12:32
Îți strigi câinele și te ignoră? Iată o metodă simplă care va atrage atenția patrupedului
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Ce spune specialistul
  3. Al doilea pas, foarte important
  4. Curiozități despre câini

Un dresor de câini a dezvăluit o metodă simplă, formată din doi pași, care îl va învăța pe micuțul blănos să vină la tine atunci când este chemat și să nu te mai ignore.

Despre ce este vorba

Câinele este considerat cel mai bun prieten al omului. Stă lângă tine, dă din coadă entuziasmat când te vede, iubește plimbările cu tine, însă are și momente când te ignoră atunci când îl chemi.

În astfel de cazuri, specialistul în dresaj de câini, Sam Hoke, a dezvăluit la ce metodă poți să apelezi ca să îi atragi atenția patrupedului și să vină la tine.

Ce spune specialistul

„Ți-ai sunat vreodată câinele și te-a ignorat complet sau a fugit? Există un leac pentru asta”, a început specialistul, pe rețelele de socializare, conform Mirror.

În primul rând, câinele nu trebuie chemat atunci când nu are un motiv pentru care să vină, spune specialistul.

„Primul pas – nu vă mai sunați câinele când nu aveți nimic de oferit”, a recomandat Sam.

„Gândește-te așa, dacă prietenii tăi îți trimit mesaje în fiecare zi și de nouă ori din 10 este pentru a se plânge, cât timp durează până când nu mai răspunzi?”, a mai spus el.

Același lucru este valabil și pentru câinele tău, așa că nu mai trimite câinelui tău mesaje de plângere. „Când îi suni, ar trebui să merite”, a mai explicat Sam.

El a spus că îl sună periodic pe Mo, câinele său, doar pentru a-l copleși cu bunătăți sau afecțiune, iar „acest lucru construiește o asociere pozitivă cu venirea atunci când este chemat”.

„Îmi construiesc obiceiul în locuri care contează, cum ar fi parcul”, a mai spus Sam.

Al doilea pas, foarte important

Pentru a se asigura că Mo răspunde, Sam a subliniat importanța practicii chiar și atunci când Mo este distras: „Când Mo nu este atent, fie Lia, fie eu îl chemăm, dar urmărim cum nu ne mișcăm spre el”, a dezvăluit specialistul, pe internet.

„Ne mișcăm înapoi, declanșând instinctul său natural de a urmări. Și când vine la noi, bum, îl răsplătim”, a completat.

În cele din urmă, atunci când Mo răspunde corect, specialistul spune că îi gulerul înainte de a-i da un răsfăț. Acest gest îi transmite câinelui că nu înseamnă întotdeauna sfârșitul timpului de joacă.

„Așa că fii prietenul la care câinele tău vrea să vină, cel care îl cheamă pentru bunătăți și distracție. Nu cel care îi târăște mereu afară din parc și se plânge”, a concluzionat Sam.

Curiozități despre câini

  • Câinii au nevoie de structură și reguli: Câinii trebuie să știe cine este liderul, conform animalzoo.ro. Dacă nu știe, câinele nu ne va asculta niciodată. Câinii vor ști ce este bine și ce este rău doar atunci când vom trasa o linie clară între acceptabil și inacceptabil.
  • Câinii înțeleg limbajul trupului mai bine decât cuvintele: Deși câinii sunt capabili să înțeleagă unele cuvinte cheie, aceștia au dificultăți în a înțelege ce vorbim. Ei observă mai repede limbajul nostru corporal.
  • Câinii nu transpiră în aceleași locuri ca oamenii: Câinii își secretă transpirația în principal prin tampoanele de pe labele lor. Pielea și axilele lor nu conțin glande sudoripare. Ei transpiră prin activități, așa că unii câini au nevoie de mai multă recreere.
  • Mișcarea cozii spune multe: Câinii dau din coadă când sunt fericiți, entuziasmați, chiar și atunci când sunt speriați sau nesiguri. Trebuie să fim atenți la momentul în care câinele dă din coadă, în ce fel, în ce poziție este coada și cât de repede dă din coadă.
  • Amprenta nasului unui câine îndeplinește aceeași funcție ca amprenta unui deget uman: Amprenta nasului câinelui este, de asemenea, unică, cum sunt amprentele degetelor umane.
