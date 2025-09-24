B1 Inregistrari!
B1.ro
24 sept. 2025, 17:58
Orașul din Italia care va introduce o taxă turistică pentru câini. Cât vor trebui stăpânii să plătească pentru o zi
Sursa foto: Freepik

Începând cu 2026, turiștii care vin însoțiți de animale de companie în Tirolul de Sud vor trebui să plătească o taxă pentru fiecare companion blănos.

Ce taxă vor trebui turiștii care au câini să plătească

Tirolul de Sud va fi prima provincie italiană care va introduce o taxă turistică pentru câini. Proiectul de lege, semnat de consilierul Luis Walcher, prevede plata a 1,50 de eruo pe zi pentru fiecare animal de companie care însoțește turiștii. Veniturile astfel obținute ar urma să fie utilizate pentru crearea și întreținerea de zone dedicate animalelor de companie.

Stăpânii vor fi în continuare obligați să curețe după câinii lor, altfel riscă să primească o amendă cuprinsă între 200 și 600 de euro, relatează La Stampa.

 

De ce trebuiau stăpânii să își înregistreze câinii după ADN

În ultimii ani, stăpânii de câini au trebuit să-și înregistreze animalele pe baza ADN-ului. Autoritățile au încercat în tot acest timp să introducă teste genetice pentru excrementele canine, astfel încât să poată identifica stăpânul care nu a curățat în urma animalului său. Măsura a fost intens criticată în mass-media și în cele din urmă, autoritățile au abandonat implementarea inițiativei, mai ales că procesul se arată unul extrem de dificil.

 

Ce taxă vor trebui să achite localnicii care au câini

Și localnicii care au câini sunt vizați de taxe. Aceștia vor trebui să plătească anual o taxă, asta după ce în urmă cu 16 ani, o obligație similară a fost eliminată la nivel național. Suma propusă ar fi de 100 de euro per animal de companie, per an, urmând ca cei care deja și-au înregistrat ADN câinii să fie scutiți de plată timp de doi ani.

„Aceasta este o măsură justă, deoarece îi privește exclusiv pe proprietarii de câini; altfel, curățarea trotuarelor ar fi responsabilitatea comunității prin taxa TASI”, este de părere consilierul Luis Walcher.

Alte taxe turistice implementate în Italia

Dacă până de curând municipalitățile individuale din Italia se ocupau cu problema turismului excesiv, din luna iunie a acestui an, Ministerul Turismului a devenit responsabil de elaborarea unor soluții. Acesta vrea să reglementeze afluxul de turiști în perioadele de vârf, dar să stimuleze modelele turistice alternative în tot cursul anului.

În Florența, din iulie, a intrat în vigoare interdicția privind închirierea turistică pe termen scurt în centrul orașului.

Napoli a majorat taxa turistică pentru toate categoriile. Pentru hotelurile de 4 stele va fi de 5.50 euro pe noapte, de la 3 euro, iar la închirierile pe termen scurt vor fi de 5 euro pe noapte. Aici, se dorește consolidarea controalelor împotriva ilegalității în turism.

Veneția percepe deja o taxă de intrare între 5 și 10 euro pe zilele aglomerate, dar proprietarul magazinului spune că măsura nu-l ajută deloc. Problema majoră este reprezentată de turiștii care vin și pleacă fără să achiziționeze nimic.Capri a menținut taxa de debarcare, de 5 euro, în timpul sezonului estival.

În Sardinia, pentru unele plaje, precum Pelosa, vor fi intrări controlate, fiind nevoie de rezervare pentru a avea acces.

Ce măsură propune un comerciant din Veneția pentru combaterea turiștilor

Setrak Tokatzian, proprietarul unui magazin de bijuterii și liderul asociației comercianților din Piața San Marino, cere ca fiecare turist să fie taxat cu suma de 100 de euro pentru a putea intra în oraș.

„Suntem într-o stare de urgență! Turiștii nu mai cumpără nimic. Eu i-aș pune să plătească 100 de euro de persoană. Văd zilnic râuri de oameni care nu au un scop real. Se plimbă, fac poze, merg cu gondola, dar nu intră în magazine. Am văzut familii împărțind un singur fel de mâncare la restaurant. Fac coadă la fântânile de apă ca să nu cumpere o sticlă”, a declarat acesta pentru The Telegraph.

Mai mult decât atât, el susține că vânzătorii ambulanți, majoritatea imigranți, fac sute de euro zilnic din bișniță cu obiecte false, în timp ce afacerile legale rămân fără bani.

