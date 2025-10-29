B1 Inregistrari!
SUA retrag trupe din România | CTP: „Remarc negativ atitudinea lui Moșteanu. A procedat ca în era sovietică. Urât, urât a arătat povestea asta". Ce a spus gazetarul despre Oana Țoiu (VIDEO)

SUA retrag trupe din România | CTP: „Remarc negativ atitudinea lui Moșteanu. A procedat ca în era sovietică. Urât, urât a arătat povestea asta”. Ce a spus gazetarul despre Oana Țoiu (VIDEO)

Traian Avarvarei
29 oct. 2025, 22:11
SUA retrag trupe din România | CTP: „Remarc negativ atitudinea lui Moșteanu. A procedat ca în era sovietică. Urât, urât a arătat povestea asta”. Ce a spus gazetarul despre Oana Țoiu (VIDEO)
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Captură Video - Recorder / Youtube
  1. Cum a comentat CTP reacția lui Moșteanu pe subiectul soldaților americani retrași din România
  2. Ce a spus CTP despre Oana Țoiu și activitatea sa de până acum la Ministerul de Externe

Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, pentru că a vorbit despre retragerea unor trupe americane din România abia după ce informația a fost publicată de presa ucraineană. Moșteanu știa că se întâmplă acest lucru, așa că trebuia să iasă public și să explice, a punctat gazetarul. CTP a avut o serie de comentarii și privind activitatea Oanei Țoiu (USR) la Ministerul de Externe.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum a comentat CTP reacția lui Moșteanu pe subiectul soldaților americani retrași din România

„Ce vreau să remarc negativ e atitudinea ministrului Apărării, Moșteanu. Moșteanu a procedat ca în era sovietică, deși e un om tânăr. Parcă a învățat de la sovietici și de la Ceaușescu principiul ăla: ce noi nu comunicăm nu există. Că așa era. Când la Cernobîl era ce era, trecea o săptămână până să ajungă această informație în Europa. Sau când Ceaușescu voia să ascundă ceva, să nu ”știe” masele, asta făcea.

Acest principiu l-a aplicat dl Moșteanu. Asta mi-a displăcut profund. Moșteanu știa foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta și atunci ar fi trebuit imediat să apară și să explice ce am încercat eu să explic aici: da, pleacă 600, rămân 1,000, angajamentele SUA față de NATO, față de Europa și față de noi nu se schimbă. Asta trebuia s-o facă în primă urgență, nu să aștepte până când răzbate știrea ca-n epoca ceaușistă și sovietică Răzbate știrea la presă și atunci iese și el să vorbească. Urât, urât a arătat povestea asta!”, a afirmat gazetarul.

Ce a spus CTP despre Oana Țoiu și activitatea sa de până acum la Ministerul de Externe

De remarcat faptul că ministra de Externe, Oana Țoiu (USR), a transmis, după întâlnirea cu Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, că efectivele militare americane în România vor fi sporite. Gazetarul e convins că Rubio, un diplomat cu experiență, nu ar fi făcut un asemenea angajament în fața Oanei Țoiu, pe care abia ce-o cunoștea.

„Necredibilă dna Țoiu. Am și văzut cum a prezentat întâlnirea cu Marco Rubio, care a fost o primă întâlnire protocolară, formală, nimic altceva. N-a fost ceva special, că ”România e simpatică, îi mărim numărul de militari”.

Mai are foarte mult de făcut dna Țoiu în relația cu Marco Rubio. Deocamdată, chiar dacă dânsul zâmbește, fiind diplomat, a primit-o curtenitor, asta nu înseamnă că înseamnă ceva dna Țoiu pentru Marco Rubio. Mai trebuie să curgă niște apă prin Atlantic până când dna Țoiu să însemne ceva”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

