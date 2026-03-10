B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu

SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu

Adrian A
10 mart. 2026, 13:26
SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
Sursă foto: Facebook/MApN
Cuprins
  1. Discuții pentru baza Mihail Kogălniceanu
  2. Posibilă dislocare de trupe și echipamente la Smârdan
  3. Baza Mihail Kogălniceanu, în operațiunea ”Midnight Hammer”
  4. Ce se întâmplă la Deveselu

Statele Unite discută posibilitatea dislocării unor avioane militare la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, ca parte a pregătirilor pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu. Surse oficiale și neoficiale au precizat că discuțiile sunt încă în stadiu preliminar, fără o solicitare oficială transmisă autorităților române.

Discuții pentru baza Mihail Kogălniceanu

Potrivit surselor, orice solicitare oficială din partea Washingtonului ar urma să fie analizată de Ministerul Apărării Naționale și de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În funcție de tipul și numărul echipamentelor și personalului american implicat, aprobarea Parlamentului României ar putea fi, de asemenea, necesară.

Contactat de jurnaliștii de la G4Media, ministrul Apărării, Radu Miruță, nu a comentat informațiile.

Posibilă dislocare de trupe și echipamente la Smârdan

Pe lângă baza aeriană, discuțiile includ și poligonul militar Smârdan, din județul Galați. Sursele citate de G4Media menționează că acolo ar putea fi pregătite echipaje europene pentru operarea tancurilor M1A2 Abrams, iar prezența militară americană ar implica dislocarea a aproximativ 500 de soldați.

Pentru acest proiect sunt planificate investiții substanțiale în infrastructură: extinderea suprafeței poligonului, construirea unor facilități moderne de instruire, depozite pentru muniție și sisteme de comunicații integrate.

Ministrul Apărării a confirmat că la Smârdan se desfășoară în mod constant exerciții și că investițiile continuă, dar nu a oferit cifre exacte privind efectivele americane.

”Se fac frecvent și constant antrenamente la Smîrdan. Sunt investiții în desfășurare la Smîrdan și continuă.”, a declarat Radu Miruță.

De altfel, Ambasada SUA la București a anunțat încă din septembrie anul trecut că reprezentanții Armatei SUA au vizitat poligonul de instruire de la Smârdan, unde vor construi alături de Armata Română un poligon modern de tancuri.

Baza Mihail Kogălniceanu, în operațiunea ”Midnight Hammer”

România a avut un rol important și în operațiunea ”Midnight Hammer”, desfășurată de Statele Unite ale Americii în Iran, în vara anului trecut. Atunci, Donald Trump a spus că forțele aeriene și maritime americane au atacat mai multe instalații nucleare din Iran.

Statele Unite au transferat în Europa înaintea acestei operațiuni circa 130 de avioane de luptă și de alimentare pentru susținerea celor 7 bombardiere strategice care urmau să lanseze bombele pentru distrugerea programului nuclear iranian.

Ce se întâmplă la Deveselu

Și nu uităm de scutul de la Deveselu. Care are legătură tot cu Orientul Mijlociu. Obiectivul principal al acestui scut a fost că va putea proteja o parte a continentului de un eventual atac al Iranului, care se află la 2.500 de kilometri distanță.

Tags:
Citește și...
Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
Eveniment
Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
Eveniment
Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
Eveniment
Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
Eveniment
Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
Povestea unei căsnicii de 75 de ani. Ce sfaturi oferă un cuplu care a trecut testul timpului
Eveniment
Povestea unei căsnicii de 75 de ani. Ce sfaturi oferă un cuplu care a trecut testul timpului
Ghid de supraviețuire dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Totul despre adăpostire și rezervele vitale
Eveniment
Ghid de supraviețuire dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Totul despre adăpostire și rezervele vitale
Obligații noi la radierea unui autovehicul. Condiția pe care trebuie s-o îndeplinească proprietarul
Eveniment
Obligații noi la radierea unui autovehicul. Condiția pe care trebuie s-o îndeplinească proprietarul
Doi români, 18 zile în Sri Lanka: „Am văzut maimuțe, elefanți și vulpi zburătoare”. Câți bani au cheltuit
Eveniment
Doi români, 18 zile în Sri Lanka: „Am văzut maimuțe, elefanți și vulpi zburătoare”. Câți bani au cheltuit
Primul lucru în caz de explozie nucleară. Mic ghid de supraviețuire
Eveniment
Primul lucru în caz de explozie nucleară. Mic ghid de supraviețuire
Reformele în Educație: 4 din 10 părinți români se declară nemulțumiți, conform Novakid
Eveniment
Reformele în Educație: 4 din 10 părinți români se declară nemulțumiți, conform Novakid
Ultima oră
14:26 - Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
14:21 - Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
14:08 - Ucraina a recuperat regiunea Dnipropetrovsk. Oficialii de la Kiev spun că mai sunt câteva sate de eliberat
13:59 - Surse: PSD ar fi decis să accepte adoptarea bugetului în Guvern, dar pregătește modificări ulterior. Ce plan au social-democrații
13:57 - Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
13:43 - Kate Middleton l-a cucerit din nou pe Regele Charles! Gestul discret care a atras toate privirile la Commonwealth Day
13:42 - Mirel Rădoi este oficial antrenorul FCSB. Tehnicianul s-a întâlnit cu suporterii la baza sportivă din Berceni
13:28 - Un satelit de 600 kg al NASA se va prăbuși azi pe Pământ. Ce informații au obținut cercetătorii
13:22 - Iranul pune condiții pentru deschiderea strâmtorii Ormuz. Cum vrea să profite de urma actualei crize
13:14 - Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită