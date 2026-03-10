SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu

Statele Unite discută posibilitatea dislocării unor avioane militare la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, ca parte a pregătirilor pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu. Surse oficiale și neoficiale au precizat că discuțiile sunt încă în stadiu preliminar, fără o solicitare oficială transmisă autorităților române.

Discuții pentru baza Mihail Kogălniceanu

Potrivit surselor, orice solicitare oficială din partea Washingtonului ar urma să fie analizată de Ministerul Apărării Naționale și de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În funcție de tipul și numărul echipamentelor și personalului american implicat, aprobarea Parlamentului României ar putea fi, de asemenea, necesară.

Contactat de jurnaliștii de la , ministrul Apărării, Radu Miruță, nu a comentat informațiile.

Posibilă dislocare de trupe și echipamente la Smârdan

Pe lângă baza aeriană, discuțiile includ și poligonul militar Smârdan, din județul Galați. Sursele citate de G4Media menționează că acolo ar putea fi pregătite echipaje europene pentru operarea tancurilor M1A2 Abrams, iar prezența militară americană ar implica dislocarea a aproximativ 500 de soldați.

Pentru acest proiect sunt planificate investiții substanțiale în infrastructură: extinderea suprafeței poligonului, construirea unor facilități moderne de instruire, depozite pentru muniție și sisteme de comunicații integrate.

Ministrul Apărării a confirmat că la Smârdan se desfășoară în mod constant exerciții și că investițiile continuă, dar nu a oferit cifre exacte privind efectivele americane.

”Se fac frecvent și constant antrenamente la Smîrdan. Sunt investiții în desfășurare la Smîrdan și continuă.”, a declarat Radu Miruță.

De altfel, Ambasada SUA la București a anunțat încă din septembrie anul trecut că reprezentanții Armatei SUA au vizitat poligonul de instruire de la Smârdan, unde vor construi alături de Armata Română un poligon modern de tancuri.

Baza Mihail Kogălniceanu, în operațiunea ”Midnight Hammer”

România a avut un rol important și în operațiunea ”Midnight Hammer”, desfășurată de Statele Unite ale Americii în Iran, în vara anului trecut. Atunci, Donald Trump a spus că forțele aeriene și maritime americane au atacat mai multe instalații nucleare din Iran.

Statele Unite au transferat în Europa înaintea acestei operațiuni circa 130 de avioane de luptă și de alimentare pentru susținerea celor 7 bombardiere strategice care urmau să lanseze bombele pentru distrugerea programului nuclear iranian.

Ce se întâmplă la Deveselu

Și nu uităm de . Care are legătură tot cu Orientul Mijlociu. Obiectivul principal al acestui scut a fost că va putea proteja o parte a continentului de un eventual atac al Iranului, care se află la 2.500 de kilometri distanță.