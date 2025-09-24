B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre

SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre

George Lupu
24 sept. 2025, 19:49
SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre
Sura foto: Ambasada SUA în România
Cuprins
  1. Care este anunțul despre sisteme radar făcut de către Ambasada SUA
  2. Bugetul pentru Apărare, estimat la 2,3% din PIB

România a primit din SUA mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre, potrivit unui anunț făcut de Ambasada SUA la București.

Care este anunțul despre sisteme radar făcut de către Ambasada SUA

Echipamentul a fost achitat de Departamentul de Stat al SUA, potrivit ambasadei americane de la București.

Echipamentele avansate au fost livrate Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare.

“Armata României a primit noi sisteme radar mobile, care vor îmbunătăți capacitatea de supraveghere și urmărire a activității din Marea Neagră. Echipamentele avansate au fost livrate Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare.

Noile sisteme, achiziționate prin programul de finanțare militară externă al Departamentului de Stat al SUA, consolidează poziția României la Marea Neagră și reflectă cooperarea solidă în domeniul apărării dintre 🇺🇸 și 🇷🇴. Prin această modernizare, ambele națiuni devin mai puternice și mai sigure”, este mesajul Ambasadei SUA în România.

Anunțul partenerilor americani are loc în contetul în care Ministerul Apărării va avea un buget de aproximativ 2,3% din PIB, anul viitor, potrivit estimărilor făcute de premierul Ilie Bolojan. El dă asigurări că în anii următori, sumele alocate vor crește.

Bugetul pentru Apărare, estimat la 2,3% din PIB

Premierul Ilie Bolojan estimează că bugetul alocat Apărării, anul viitor, nu va depăși cu mult valoarea de 2% din PIB. Cel mai probabil, se va situa în jurul a 2,3%. Potrivit spuselor sale, însă, în următorii ani va exista o creștere treptată a sumelor alocate, până la atingerea nivelului de 5%. Statele membre NATO și-au asumat să majoreze cheltuielile pentru apărare, la 5%, la cererea lui Donald Trump.

Pe de altă parte, prim-ministrul Ilie Bolojan a susținut o declarație de presă, miercuri, unde a transmis ce a discutat la Bruxelles cu oficialii europeni. Bolojan a avut discuții și cu comisarul Comisarul European pentru Apărare şi Spaţiu, Andrius Kubilius, despre Programul SAFE și modalitățile de aprofundare a colaborării cu țările de pe Flancul Estic.

Premierul a anunțat că Comisia Europeană a aprobat pentru România o alocare suplimentară de 16,6 miliarde de euro prin programul SAFE, destinată consolidării apărării și dezvoltării infrastructurii. Această finanțare este structurată pe două componente principale:

Apărare: 12,5 miliarde de euro sunt alocate direct cheltuielilor de apărare.

Transporturi: Peste 4 miliarde de euro sunt destinate sectorului de transporturi, pentru componenta mixtă de mobilitate civilă și militară.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
DIICOT a deschis un dosar penal. Cine este, de fapt, tânărul care a trimis mesaje la şcolile şi spitalele din România, în care ameninţa cu masacre
Eveniment
DIICOT a deschis un dosar penal. Cine este, de fapt, tânărul care a trimis mesaje la şcolile şi spitalele din România, în care ameninţa cu masacre
Obiectele banale care au schimbat lumea. 7 invenții mărunte cu impact uriaș
Eveniment
Obiectele banale care au schimbat lumea. 7 invenții mărunte cu impact uriaș
Ministrul Justiției a anunțat cât timp ar putea dura extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai: “Noi privim cu optimism”
Eveniment
Ministrul Justiției a anunțat cât timp ar putea dura extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai: “Noi privim cu optimism”
Prima ediție a Festivalului Apolodor a transformat Botoșaniul într-un oraș al literaturii pentru copii și adolescenți
Eveniment
Prima ediție a Festivalului Apolodor a transformat Botoșaniul într-un oraș al literaturii pentru copii și adolescenți
Opera Națională București deschide Stagiunea 2025-2026 cu premiera operei „Carmen”. În ce zile vor avea loc reprezentațiile
Eveniment
Opera Națională București deschide Stagiunea 2025-2026 cu premiera operei „Carmen”. În ce zile vor avea loc reprezentațiile
România, cel mai mare producător de prune din UE. Pe ce loc se clasează țara noastră în Europa la producția totală de fructe și legume
Eveniment
România, cel mai mare producător de prune din UE. Pe ce loc se clasează țara noastră în Europa la producția totală de fructe și legume
Spune adio căderii părului! Iată cum poți prepara acasă șamponul natural care face minuni
Eveniment
Spune adio căderii părului! Iată cum poți prepara acasă șamponul natural care face minuni
Acest celebru condiment a fost retras din magazinele din România. S-a descoperit că lotul conține pesticide periculoase
Eveniment
Acest celebru condiment a fost retras din magazinele din România. S-a descoperit că lotul conține pesticide periculoase
Păr de pisică în mașina de spălat? Iată cum poți evita această problemă!
Eveniment
Păr de pisică în mașina de spălat? Iată cum poți evita această problemă!
Horațiu Potra, apropiat al lui Călin Georgescu, găsit și reținut în Dubai
Eveniment
Horațiu Potra, apropiat al lui Călin Georgescu, găsit și reținut în Dubai
Ultima oră
20:10 - DIICOT a deschis un dosar penal. Cine este, de fapt, tânărul care a trimis mesaje la şcolile şi spitalele din România, în care ameninţa cu masacre
19:42 - Ce rol are butonul roșu de la bancomat și când e indicat să-l apeși. Cu siguranță nu știai acest lucru
19:35 - Obiectele banale care au schimbat lumea. 7 invenții mărunte cu impact uriaș
19:34 - Țara în care un om de afaceri a promis să recompenseze cuplurile care concep un copil în hotelurile lui
18:58 - Ministrul Justiției a anunțat cât timp ar putea dura extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai: “Noi privim cu optimism”
18:49 - Prima ediție a Festivalului Apolodor a transformat Botoșaniul într-un oraș al literaturii pentru copii și adolescenți
18:47 - Ce mesaj a postat Andreea Bălan de ziua de naștere a lui Victor Cornea: „Nu am întâlnit niciodată pe cineva atât de frumos”. Cum a răspuns tenismenul
18:10 - Crește vârsta de pensionare în România? Răpunsul dat de Ilie Bolojan: „Este nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală”
17:58 - Orașul din Italia care va introduce o taxă turistică pentru câini. Cât vor trebui stăpânii să plătească pentru o zi
17:54 - Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții” (VIDEO)