SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre

România a primit din SUA mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre, potrivit unui anunț făcut de Ambasada SUA la București.

Care este anunțul despre sisteme radar făcut de către Ambasada SUA

Echipamentul a fost achitat de Departamentul de Stat al SUA, potrivit ambasadei americane de la București.

Echipamentele avansate au fost livrate Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare.

“Armata României a primit noi sisteme radar mobile, care vor îmbunătăți capacitatea de supraveghere și urmărire a activității din Marea Neagră. Echipamentele avansate au fost livrate Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare.

Noile sisteme, achiziționate prin programul de finanțare militară externă al Departamentului de Stat al SUA, consolidează poziția României la Marea Neagră și reflectă cooperarea solidă în domeniul apărării dintre 🇺🇸 și 🇷🇴. Prin această modernizare, ambele națiuni devin mai puternice și mai sigure”, este Ambasadei SUA în România.

Anunțul partenerilor americani are loc în contetul în care Ministerul Apărării va avea un buget de aproximativ 2,3% din PIB, anul viitor, potrivit estimărilor făcute de premierul Ilie Bolojan. El dă asigurări că în anii următori, sumele alocate vor crește.

Bugetul pentru Apărare, estimat la 2,3% din PIB

Premierul Ilie Bolojan că bugetul alocat Apărării, anul viitor, nu va depăși cu mult valoarea de 2% din PIB. Cel mai probabil, se va situa în jurul a 2,3%. Potrivit spuselor sale, însă, în următorii ani va exista o creștere treptată a sumelor alocate, până la atingerea nivelului de 5%. Statele membre NATO și-au asumat să majoreze cheltuielile pentru apărare, la 5%, la cererea lui Donald Trump.

Pe de altă parte, prim-ministrul Ilie Bolojan a susținut o declarație de presă, miercuri, unde a transmis ce a discutat la Bruxelles cu oficialii europeni. Bolojan a avut discuții și cu comisarul Comisarul European pentru Apărare şi Spaţiu, Andrius Kubilius, despre Programul SAFE și modalitățile de aprofundare a colaborării cu țările de pe Flancul Estic.

Premierul a că Comisia Europeană a aprobat pentru România o alocare suplimentară de 16,6 miliarde de euro prin programul SAFE, destinată consolidării apărării și dezvoltării infrastructurii. Această finanțare este structurată pe două componente principale:

Apărare: 12,5 miliarde de euro sunt alocate direct cheltuielilor de apărare.

Transporturi: Peste 4 miliarde de euro sunt destinate sectorului de transporturi, pentru componenta mixtă de mobilitate civilă și militară.