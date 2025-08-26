Stare de urgență sanitară în Botswana. Pacienții rămân fără medicamente esențiale

Botswana, ţară din Africa Meridională, a decretat luni stare de după ce spitalele au rămas fără medicamente esenţiale. Toate acestea se întâmplă din cauza unor probleme de finanţare publică, dar şi în urma reducerii ajutorului american.

Ajutorul american, redus

Botswana este cunoscută pentru diamantele sale. De-a lungul timpului, țara a mizat în mare parte pe exploatarea minieră pentru alimentarea economiei, însă în ultima vreme s-a confruntat cu dificultăţi care i-au afectat veniturile provenite din pietre preţioase.

Acum, țara se confruntă cu situație critică. Lanţul de aprovizionare cu medicamente e deficitar, conform

Preşedintele Duma Boko a anunţat o finanţare de urgenţă de peste 18 milioane de dolari pentru reaprovizionarea clinicilor şi spitalelor.

La începutul lunii, Ministerul Sănătăţii a vorbit despre penuria de medicamente contra hipertensiunii, cancerului, diabetului, tuberculozei, astmului, cele pentru sănătate mintală şi sexuală. Acesta a declarat că intervenţiile chirugicale care nu sunt urgente vor fi amânate.

Situația medicamentelor s-a agravat și după reducerea ajutorului american.

Înaintea acestor tăieri, Statele Unite finanţau o treime din lupta împotriva HIV în Botswana, potrivit UNAIDS.

De asemenea, au furnizat 12 milioane de dolari prin intermediul Fondului mondial pentru luptă împotriva malariei şi tuberculozei.

Agenţia Naţiunilor Unite pentru copii (UNICEF) a declarat că „o acţiune urgentă” e necesară pentru a combate agravarea crizei sanitare din această ţară.