O brașoveancă a dat dovadă că își dorește cu adevărat un loc de parcare, motiv pentru care a plătit 13.000 de lei pentru un an de chirie. Competiția pentru locurile de parcare a făcut ca și alți localnici să scoată câteva mii de lei la o licitație organizată de Primăria Brașov, mult peste valoarea standard a abonamentului.

În ce cartier se află locul de parcare de 13.000 de lei

Potrivit unui comunicat al Primăriei Brașov, o femeie a licitat suma de 13.000 de lei/an pentru închirierea unui loc de parcare în Astra.

„Au fost și locuri de parcare pentru care cei prezenți au licitat sume foarte mari, maximul fiind atins în urma unei dispute între două brașovence pentru un loc de parcare pe str. Berzei, suma licitată fiind de 13.000 de lei/an. Această licitație a avut loc în etapa a doua a procedurii, cea în care au participat persoanele care nu au avut domiciliul sau/și mașina înmatriculată la adresă”, se arată în comunicat, citat de .

Ce alte sume au plătit localnicii pentru locurile lor de parcare

Femeia a reușit să stabilească un record de când au fost reluate procedurile de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale. Însă, deși niciun localnic nu s-a mai apropiat de suma licitată de femeie, au existat și alte locuri atribuite la valori care au depășit-o cu mult pe cea a abonamentului anual, precum 3.250 de lei/an, 2.800 de lei/an, 2.700 de lei/an, 2.500 de lei/an, 2.200 de lei/an sau 1.900 de lei/an.

În urma celor două etape ale procedurii de atribuire, din cele 192 de locuri libere puse la dispoziția locuitorilor, au fost închiriate 161 de locuri, din care 24 pentru .