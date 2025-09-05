B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu

Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu

B1.ro
05 sept. 2025, 16:51
Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu
Sursa foto: Pixabay

O brașoveancă a dat dovadă că își dorește cu adevărat un loc de parcare, motiv pentru care a plătit  13.000 de lei pentru un an de chirie. Competiția pentru locurile de parcare a făcut ca și alți localnici să scoată câteva mii de lei la o licitație organizată de Primăria Brașov, mult peste valoarea standard a abonamentului.

Cuprins:

  1. În ce cartier se află locul de parcare de 13.000 de lei
  2. Ce alte sume au plătit localnicii pentru locurile lor de parcare

În ce cartier se află locul de parcare de 13.000 de lei

Potrivit unui comunicat al Primăriei Brașov, o femeie a licitat suma de 13.000 de lei/an pentru închirierea unui loc de parcare în cartierul Astra.

„Au fost și locuri de parcare pentru care cei prezenți au licitat sume foarte mari, maximul fiind atins în urma unei dispute între două brașovence pentru un loc de parcare pe str. Berzei, suma licitată fiind de 13.000 de lei/an. Această licitație a avut loc în etapa a doua a procedurii, cea în care au participat persoanele care nu au avut domiciliul sau/și mașina înmatriculată la adresă”, se arată în comunicat, citat de Observator News.

Ce alte sume au plătit localnicii pentru locurile lor de parcare

Femeia a reușit să stabilească un record de când au fost reluate procedurile de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale. Însă, deși niciun localnic nu s-a mai apropiat de suma licitată de femeie, au existat și alte locuri atribuite la valori care au depășit-o cu mult pe cea a abonamentului anual, precum 3.250 de lei/an, 2.800 de lei/an, 2.700 de lei/an, 2.500 de lei/an, 2.200 de lei/an sau 1.900 de lei/an.

În urma celor două etape ale procedurii de atribuire, din cele 192 de locuri libere puse la dispoziția locuitorilor, au fost închiriate 161 de locuri, din care 24 pentru persoanele cu dizabilități.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
Eveniment
Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Eveniment
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
Eveniment
Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
Eveniment
Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Externe
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Elevii, la un pas distanță de începutul școlii. Ce schimbări aduce anul 2025-2026
Eveniment
Elevii, la un pas distanță de începutul școlii. Ce schimbări aduce anul 2025-2026
Transport ilegal de agregate, descoperit la Onești. Polițiștii au dat amenzi uriașe
Eveniment
Transport ilegal de agregate, descoperit la Onești. Polițiștii au dat amenzi uriașe
Și-a bătut soția, dar și pe bunica acesteia. Cum au acționat autoritățile
Eveniment
Și-a bătut soția, dar și pe bunica acesteia. Cum au acționat autoritățile
Cum poți avea un ruj de lungă durată? Trucurile specialiștilor în machiaj
Eveniment
Cum poți avea un ruj de lungă durată? Trucurile specialiștilor în machiaj
Tânără, bătută și tâlhărită de un polițist din Cluj. Ce s-a întâmplat mai exact
Eveniment
Tânără, bătută și tâlhărită de un polițist din Cluj. Ce s-a întâmplat mai exact
Ultima oră
17:57 - Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
17:54 - Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
17:48 - Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
17:46 - Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”
17:33 - Cresc tarifele și amenzile de rovinietă. Iată cât vor plăti șoferii, începând de pe 8 septembrie
17:27 - Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
17:18 - Teo pune cărțile pe masă după terminarea „Insula Iubirii”: „Nu am fost îndrăgostit”. Care este adevărul despre relația cu Ella Vișan
16:58 - Bogdan Ivan: Avem azi unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE și pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic / Ce se întâmplă cu minele de cărbune (VIDEO)
16:55 - Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
16:44 - Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții