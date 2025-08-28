B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Scandal politic în Argentina. Sora președintelui acuzată că ia din banii persoanelor cu dizabilități. Javier Milei atacat cu bolovani de protestatari

Scandal politic în Argentina. Sora președintelui acuzată că ia din banii persoanelor cu dizabilități. Javier Milei atacat cu bolovani de protestatari

Adrian Teampău
28 aug. 2025, 09:36
Scandal politic în Argentina. Sora președintelui acuzată că ia din banii persoanelor cu dizabilități. Javier Milei atacat cu bolovani de protestatari
Javier Milei, președintele Argentinei. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Cristobal Basaure Araya

Javier Milei, președintele Argentinei a fost atacat cu bolovani în timpul unui turneu electoral de promovare a partidului pe care îl conduce. Argentinienii o acuză pe sora sa că ar fi beneficiat ilegal de fonduri destinate persoanelor cu dizabilități.

Cuprins:

  • Argentinienii se revoltă împotriva președintelui
  • Care a fost replica lui Javier Milei
  • Acuzații de corupție în familia prezidențială

Argentinienii se revoltă împotriva președintelui

Președintele argentinian Javier Milei a fost luat la țintă de un grup de protestatari în contextul unor acuzații de corupție care o vizează pe sora acestuia, Karina Milei. Protestatarii agitau bannere cu mesaje precum „Afară cu Milei din Lomas de Zamora”, numele cartierului. Ei și-au exprimat.

Aflat într-un turneu electoral, Milei a fost atacat cu pietre și sticle, fiind nevoie de intervenția forțelor de securitate pentru a fi evacuat, a anunțat un purtător de cuvânt al președinției, Manuel Adorni. Șeful statului argentinian circula cu o mașină a președinției, la periferia Buenos Aires, într-un turneu electoral de promovare a partidului său. Javier Milei se pregătește pentru alegerile legislative programate pentru luna octombrie.

„Ei au atacat cu pietre coloana în care se afla președintele națiunii. Nu au fost răniți”, a anunțat Manuel Adorni pe platforma X.

În acest context, purtătorul de cuvânt a declarat că atacatorii ar fi susținători ai fostei președinte de stânga Cristina Kirchner (2007-2015). Aceasta a fost plasată în arest la domiciliu.

Care a fost replica lui Javier Milei

Președintele argentinian, Javier Milei, a acuzat, de asemenea, protestatarii că ar fi susținătiri ai adversarei sale politice, Cristina Kirchner.

„Civilizație sau barbar.kirkerismul niciodată”, a scris Milei pe rețelele sociale într-o postare la o poză în care apărea unul dintre bolovanii care l-au vizat.

Acuzații de corupție în familia prezidențială

Protestele împotriva lui Javier Milei au izbucnit în contextul unui scandal de corupție care o vizează pe sora acestuia, Karina Milei. Aceasta a fost acuzată, în mai multe înregistrări audio, ajunse în spațiul public, că și-ar fi însușit din fondurile persoanelor cu dizabilități. Acuzațiile au fost formulate de fostul director al Agenției Persoanelor cu Dizabilități, Diego Spagnuolo.

Președintele Milei a negat acuzațiile, însă declarațiile sale nu par să fi fost convingătoare. Oamenii au ieșit în stradă, protestând, chiar dacă Milei a afirmat că va demonstra că fostul director a mințit.

„Tot ceea ce spune (funcționarul) este fals. Îl vom da în judecată și vom dovedi că a mințit”, a declarat, cu câteva momente înainte de incident, din vehicul, Milei.

Alegerile legislative din 26 octombrie va pune la încercare popularitatea lui Javier Milei, după succesele obținute în controlarea inflației. Rezultatele au fost obținute cu prețul reducerii ajutoarelor sociale pentru persoanele cu dizabilități și pentru cei aflați în dificultate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Zelenski, după atacul rusesc asupra Kievului: „Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor”
Externe
Zelenski, după atacul rusesc asupra Kievului: „Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor”
Doi clienți au fugit fără să plătească nota. Cum au fost prinși de proprietară, fără ajutorul autorităților
Externe
Doi clienți au fugit fără să plătească nota. Cum au fost prinși de proprietară, fără ajutorul autorităților
Țara care oferă gratuit cremă de protecție solară pentru toți cetățenii. Care este scopul
Externe
Țara care oferă gratuit cremă de protecție solară pentru toți cetățenii. Care este scopul
Kiev: Atac masiv cu drone și rachete rusești. Patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
Externe
Kiev: Atac masiv cu drone și rachete rusești. Patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
Externe
Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși
Externe
Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși
Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
Externe
Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
Externe
S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
O călătoare a fost amendată într-un tren din Franța pentru un motiv bizar. Ce s-a întâmplat
Externe
O călătoare a fost amendată într-un tren din Franța pentru un motiv bizar. Ce s-a întâmplat
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)
Externe
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)
Ultima oră
10:35 - Piața auto românească dă semne de revenire în iulie. Înmatriculările de autoturisme noi, la cel mai mare nivel din Europa
10:32 - Zelenski, după atacul rusesc asupra Kievului: „Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor”
10:29 - Alfred Simonis: „Modelul european de gestionare a sistemului de sănătate într-un județ sau într-o regiune ar trebui să fie unul integrat”. Ce declarații a făcut președintele Consiliului Județean Timiș
10:01 - Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, în prag de divorț. Acesta a fost acuzat de soție că ar fi fost violent: „Îți mut dinții”. Ce spune instanța
09:59 - Scandal de spionaj în Turcia. Patronul unui important grup industrial pus sub acuzare
09:53 - Doi clienți au fugit fără să plătească nota. Cum au fost prinși de proprietară, fără ajutorul autorităților
09:35 - Sorin Grindeanu, atac la adresa modului de guvernare al USR: „Ştiţi cu ce îmi este greu? Cu stilul online de a guverna”
09:14 - Rețetă de zacuscă de vinete. Sfaturi pentru o păstrare eficientă
09:11 - Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”
08:56 - Pasagerii, victime colaterale ale disputelor dintre CFR SA și CFR Călători. Zeci de trenuri anulate din cauza datoriior la Tariful de Utilizare a Infrastructurii