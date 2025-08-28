Scandal politic în Argentina. Sora președintelui acuzată că ia din banii persoanelor cu dizabilități. Javier Milei atacat cu bolovani de protestatari

Javier Milei, președintele a fost atacat cu bolovani în timpul unui turneu electoral de promovare a partidului pe care îl conduce. Argentinienii o acuză pe sora sa că ar fi beneficiat ilegal de fonduri destinate persoanelor cu dizabilități.

Cuprins:

Argentinienii se revoltă împotriva președintelui

Care a fost replica lui Javier Milei

Acuzații de corupție în familia prezidențială

Argentinienii se revoltă împotriva președintelui

Președintele argentinian a fost luat la țintă de un grup de protestatari în contextul unor acuzații de care o vizează pe sora acestuia, Karina Milei. Protestatarii agitau bannere cu mesaje precum „Afară cu Milei din Lomas de Zamora”, numele cartierului. Ei și-au exprimat.

Aflat într-un turneu electoral, Milei a fost atacat cu pietre și sticle, fiind nevoie de intervenția forțelor de securitate pentru a fi evacuat, a anunțat un purtător de cuvânt al președinției, Manuel Adorni. Șeful statului argentinian circula cu o mașină a președinției, la periferia Buenos Aires, într-un turneu electoral de promovare a partidului său. Javier Milei se pregătește pentru alegerile legislative programate pentru luna octombrie.

„Ei au atacat cu pietre coloana în care se afla președintele națiunii. Nu au fost răniți”, a anunțat Manuel Adorni pe platforma X.

În acest context, purtătorul de cuvânt a declarat că atacatorii ar fi susținători ai fostei președinte de stânga Cristina Kirchner (2007-2015). Aceasta a fost plasată în arest la domiciliu.

Care a fost replica lui Javier Milei

Președintele argentinian, Javier Milei, a acuzat, de asemenea, protestatarii că ar fi susținătiri ai adversarei sale politice, Cristina Kirchner.

„Civilizație sau barbar.kirkerismul niciodată”, a scris Milei pe rețelele sociale într-o postare la o poză în care apărea unul dintre bolovanii care l-au vizat.

🇦🇷 Javier Milei é retirado às pressas de uma carreata da campanha eleitoral após ser alvo de pedras e garrafas atiradas pela população. — Eixo Político (@eixopolitico)

Acuzații de corupție în familia prezidențială

Protestele împotriva lui Javier Milei au izbucnit în contextul unui scandal de corupție care o vizează pe sora acestuia, Karina Milei. Aceasta a fost acuzată, în mai multe înregistrări audio, ajunse în spațiul public, că și-ar fi însușit din fondurile persoanelor cu dizabilități. Acuzațiile au fost formulate de fostul director al Agenției Persoanelor cu Dizabilități, Diego Spagnuolo.

Președintele Milei a negat acuzațiile, însă declarațiile sale nu par să fi fost convingătoare. Oamenii au ieșit în stradă, protestând, chiar dacă Milei a afirmat că va demonstra că fostul director a mințit.

„Tot ceea ce spune (funcționarul) este fals. Îl vom da în judecată și vom dovedi că a mințit”, a declarat, cu câteva momente înainte de incident, din vehicul, Milei.

Alegerile legislative din 26 octombrie va pune la încercare popularitatea lui Javier Milei, după succesele obținute în controlarea inflației. Rezultatele au fost obținute cu prețul reducerii ajutoarelor sociale pentru persoanele cu dizabilități și pentru cei aflați în dificultate.