Comunicat: Superbet, care vara aceasta a marcat cea mai mare tranzacție a unei companii românești în afara țării, recrutează talente de top din orice sector. Cele mai recente achiziții vin de la Mars, Olx, McKinsey și Adobe

București, 5 octombrie, 2021 – Grupul Superbet continuă să atragă top manageri români cu experiență în multinaționale din diverse industrii. Anul acesta, „dream team”-ul managerilor care conduc operațiunile Superbet a fost completat de Adrian Comăneci, Paul Neagoe, Cristian Ciucă și Florin Iordache. Adrian Comăneci ocupă poziția de Group Commercial Finance Director, Paul Neagoe este Chief of Staff și lucrează foarte îndeaproape cu CEO-ul companiei, Johnny Harnett, Cristian Ciucă este Director of Retail Strategy, iar Florin Iordache completează deja din martie a.c. garnitura de talente tech a grupului, venind pe poziția de Engineering Manager.

Despre alegerea Superbet, toți ce patru au enumerat aceleași motive fundamentale – managementul existent, cultura, viziunea și ambiția Superbet, implicit oportunitatea de a-și lăsa amprenta în construcția următorului mare business global pornit din România și cu ambiția de a fi și următorul “decacorn” românesc.

Înainte de a face pasul în Superbet, Adrian Comăneci (40 de ani) a ocupat poziția de CFO al Mars pentru Irlanda, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Finlanda, după ce timp de doi ani şi jumătate a fost tot CFO al grupului american Mars pe piaţa din Italia. După cei șapte ani ca finanțist în cadrul producătorul brandurilor M & M, Snickers, Orbit sau Whiskas, Comăneci, a decis să se alăture grupului Superbet, cel mai important brand din domeniul pariurilor sportive și gaming din România, cu operațiuni directe în trei țări și birouri în alte cinci și cu o cifră de afaceri de 300 de milioane de euro anul trecut.

Dacă în cazul primei sale experiențe internaționale alături de gigantul american Mars, a văzut o oportunitate de dezvoltare a perspectivei profesionale și personale, de data aceasta “venirea alături de echipa Grupului Superbet are legătură în mod decisiv cu viziunea și pasiunea celor care conduc compania. Consider că experiența pe care am acumulat-o în mediul internațional, pe piețe extrem de diferite, se completează foarte bine cu viziunea de expansiune internațională a Superbet. Totodată, văd în Superbet locul potrivit unde îmi pot continua și chiar accelera dezvoltarea profesională, performând într-o o industrie nouă, într-un context antreprenorial dinamic și alături o echipă foarte talentată”, a declarat Comăneci.

Paul Neagoe are o experiență de doi ani și jumătate în compania internațională de consultanță McKinsey, patru ani în cadrul grupului OLX, deținut de fondul de investiții Naspers, unde a acoperit zona de operațiuni și monetizare, iar ulterior, timp de doi ani și jumătate, a condus întreaga echipă a OLX în România – un business de 30 milioane de euro și circa 10 milioane de utilizatori activi lunar. Cu un an înainte de a alege Superbet, a avut și propria experiență antreprenorială, fondând o platforma de e-commerce.

“Am ales Superbet din trei motive fundamentale – ambiția de a contribui la misiunea acestei companii să devină o forță globală în industria ei, super viziunea fondatorului Sacha Dragic legat de acest business și calitatea și energia colegilor mei. La un loc, aceste lucruri m-au convins ca Superbet este o companie înscrisă pe o traiectorie accelerată de a deveni un lider global în industria ei, lucru care mă face mândru să fiu parte din acest grup ”, a declarat Paul Neagoe (29 ani), unul dintre managerii foarte implicați în tranzacția anului în România, în care Superbet a achiziționat compania belgiană Napoleon Sports & Casino.

Cristian Ciucă s-a alăturat Superbet în aprilie 2021 pe poziția de Director of Retail Strategy. Licențiat în inginerie aerospațială la Imperial College London și cu un master la Massachusetts Institute of Technology, Ciucă a lucrat în R&D la ANSYS UK, dar a preferat apoi biroul din București al companiei de consultanță McKinsey & Company, unde munca sa s-a concentrat pe proiecte de strategie și dezvoltare de business, de la creștere organică și inorganică, până la strategii sustenabile de tranziție către energie verde. “Unul dintre cei mai buni factori de accelerare pentru dezvoltarea unui business este echipa, iar când alături îi ai pe cei mai buni, știi că traiectoria companiei și a muncii tale nu poate fi decât în sus”, a spus Ciucă (27 de ani).

Florin Iordache a venit în Superbet în martie a.c. după aproape opt ani și jumătate în Adobe și alți patru și jumătate în Oracle. Pasionat de programare încă din școala generală, a lucrat ca software engineer pentru câteva companii locale, iar în ultimii ani a cumulat și experiență în management. IT-ist pur sânge, au fost două două lucruri care l-au convins să lucreze pentru o companie de betting – “primul lucru este cel legat de tehnologie. Este contraintuitiv pentru mulți, dar în betting, complexitatea problemelor de rezolvat este cel puțin similară cu orice altă companie de tehnologie care are de procesat extrem de multe evenimente în timp real. Al doilea lucru care m-a convins a fost viziunea de termen lung – obiectivul de a fi în top 5 companii de betting din lume în următorii cinci ani”, a declarat Florin Iordache (40 de ani).

În ultimii doi ani și mai ales după intrarea minoritară a fondului american de investiții Blackstone în acționariatul grupului Superbet, componenta financiară și cea tehnologică au devenit zone cheie în modelul de business al Superbet, care în prezent este compania cu cele mai ambițioase ținte în afara țării – continuarea extinderii pe piețe mature din Europa, intrarea pe piața din SUA, recent deschisă pariurior sportive, listarea pe una din bursele americane.

De amintit că vara aceasta, Grupul Superbet a făcut cea mai mare tranzacție a unei companii românești în afara țării, achiziționând integral compania belgiană Napoleon Sports & Casino, al treilea jucător de pe piața de profil din Belgia.

Piața din România rămâne cea mai importantă pentru Superbet, cofondat în 2008 de antreprenorul Sacha Dragic, care deține în continuare pachetul majoritar și poziția de Executive Chairman al Grupului.

“Am gândit businessul Superbet pentru clienții de azi, dar și pentru cei de mâine. Legat de componenta tehnologică tot mai solidă a afacerii, suntem atenți la cripto, e-sports, blockchains, la numeroase alte tehnologii pentru a rămâne inovativi. Respect liderii globali precum bet365, Flutter, dar sincer mă uit mult mai atent la ce fac cei de la Netflix, Google sau Spotify”, spune Dragic legat de încorporarea high-tech-ului în afacerea de betting.

