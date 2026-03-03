B1 Inregistrari!
Surpriză într-o geantă second-hand. Iată ce a găsit o femeie în aceasta

Selen Osmanoglu
03 mart. 2026, 14:07
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce a găsit în geanta cumpărată
  2. Ce au spus utilizatorii online
  3. Dilema legală și etică

O femeie din Statele Unite a avut parte de o descoperire neașteptată după ce a cumpărat o geantă dintr-un magazin second-hand cu scop caritabil. Deși accesoriul părea unul obișnuit, în interiorul său se ascundea un detaliu surprinzător, care a pus-o pe femeie într-o dilemă morală.

Ce a găsit în geanta cumpărată

Femeia a povestit că a descoperit 70 de dolari în interiorul genții abia a doua zi după cumpărare, când a examinat produsul mai atent.

„Nu am observat decât astăzi. Mă întreb dacă ar trebui să mă întorc la magazin și să le dau banii. Una dintre prietenele mele spune că ar trebui să îi returnez”, a scris ea pe platforma de socializare Reddit, potrivit publicației Daily Mirror.

Postarea a atras aproximativ 700 de comentarii, iar opiniile internauților au fost împărțite.

Ce au spus utilizatorii online

Majoritatea persoanelor au considerat că femeia nu este obligată să returneze banii.

Un comentator a afirmat: „Banii au aparținut persoanei care a deținut geanta, nu magazinului. Nu au verificat-o înainte de a o preda, așa cum ar fi trebuit să facă”.

Alt utilizator a scris: „Ai cumpărat geanta împreună cu tot ce se afla în ea”. În final, cei mai mulți internauți au sfătuit-o să păstreze banii.

Dilema legală și etică

În general, specialiștii spun că situația depinde de natura obiectului găsit. Dacă este vorba despre un bun care a aparținut clar proprietarului anterior, este recomandată anunțarea magazinului sau încercarea de a identifica persoana care l-a pierdut.

În schimb, atunci când este vorba despre obiecte considerate abandonate sau fără valoare evidentă, acestea pot fi păstrate sau eliminate.

Povestea femeii ilustrează cât de imprevizibile pot fi cumpărăturile second-hand, unde uneori norocul poate veni sub forme cu totul neașteptate.

