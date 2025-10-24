B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
24 oct. 2025, 08:39
Coreea de Nord a construit un memorial pentru soldații căzuți în războiul din Ucraina
Foto: Hepta - DPA Images
Coreea de Nord a început construirea unui memorial dedicat soldaților săi care au murit luptând pentru Rusia în Ucraina.

Despre ce este vorba

Acesta se va numi „Muzeul memorial al succeselor militare” și se va deschide în capitala Phenian, unde Kim Jong Un și ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Matsegora, au asistat la o ceremonie de deschidere.

Despre această nouă construcție, Kim Jong Un a spus că reprezintă „un altar sacru dedicat nemuririi adevăraților patrioți”. El a mai spus că memorialul va conține sculpturi dedicate soldaților nord-coreeni care au luptat în Rusia, precum și fotografii și opere de artă care înfățișează luptele.

Rusia și Coreea de Nord, mai apropiate

În ultimii ani, Rusia și Coreea de Nord și-au intensificat cooperarea militară. Nord-coreenii au furnizat arme și trupe pentru a sprijini atacul rusesc asupra Ucrainei, în desfășurare încă din februarie 2022.

Cifrele arată că cel puțin 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și alte mii au fost răniți de când au fost trimiși în luptă, în special pentru a recuceri regiunea rusă Kursk pe care Ucraina a cucerit-o în vara anului 2024.

Kim Jong Un și-a felicitat trupele, prezente de un an în regiunea rusă Kursk, pentru că au ajutat Rusia să obțină o „victorie decisivă”.

„Eroii noștri”

„Eroii noștri i-au distrus pe invadatorii neonaziști diabolici datorită determinării lor de a nu tolera nicio agresiune și de a anihila agresorii”, a declarat el Kim.

Tot el a mai spus că că relațiile dintre Phenian și Moscova „au atins acum apogeul lor istoric”, iar „Phenianul va fi mereu alături de Moscova”.

Kim Jong Un a mai ținut să precizeze că prietenia și unitatea dintre cele două țări vor dura „pentru totdeauna”.

