Un turist român a trăit un moment emoționant și neașteptat în timpul unei vacanțe în Sri Lanka, după ce a descoperit, la mii de kilometri distanță de casă, un localnic care vorbea limba română, deși nu a fost niciodată în . Întâmplarea a devenit virală pe rețelele sociale și a stârnit reacții puternice în mediul online.

Despre ce este vorba

Alexandru Lascăr, antreprenor din București, a povestit experiența pe Facebook, unde a publicat și un filmuleț surprins în orășelul Galle. În timp ce se plimba pe străzi, acesta a observat un vânzător local de brățări care, spre surprinderea sa, s-a adresat în limba română.

„Uitați aici mega surpriză ce am avut plimbându-mă prin Sri Lanka, printr-un orășel numit Galle, ceva aproape incredibil! Le arăt prietenilor că am găsit vorbitori de română”, a spus antreprenorul în timp ce filma momentul, conform Click.

Localnicul l-a salutat în română și i-a pus întrebări simple

În imagini, bărbatul srilankez poate fi auzit salutându-l politicos pe român și întrebându-l: „Ce mai faceți?”. Dialogul a continuat firesc, iar localnicul a explicat cum a ajuns să învețe limba română, deși nu a părăsit niciodată Sri Lanka.

„Eu de 10 ani am învățat în Sri Lanka româna. Limba română este dificilă. În Sri Lanka, aici am învățat. În urmă cu 10 ani, România nu era populară în Sri Lanka”, a povestit acesta.

Mai mult, pentru a-și demonstra pasiunea, bărbatul a fredonat și câteva versuri din imnul național al României, un moment care l-a emoționat profund pe turistul român.

„Mi-ar plăcea să ajung în România”

Întrebat dacă își dorește să viziteze România, localnicul a răspuns fără ezitare, zâmbind: „Mi-ar plăcea să ajung în România”. Cu toate că visează de ani buni la acest lucru, el nu a avut până acum ocazia să ajungă în țara noastră.

La final, Alexandru Lascăr a oferit mai multe detalii despre povestea impresionantă a bărbatului, explicând că pasiunea acestuia pentru România a început în urmă cu aproape două decenii.

„Omul a povestit că a întâlnit acum 20 de ani o familie de români. S-a îndrăgostit de România și de atunci visează să ajungă în România. A învățat limba română dintr-o carte, a învățat așa cum a putut el și imnul românesc”, a relatat antreprenorul.

O întâlnire care a emoționat mii de oameni

Antreprenorul a mărturisit că momentul l-a marcat profund: „E un sentiment unic, simți ceva în stomac când pățești asta într-o țară aflată la o așa distanță de România”, a concluzionat el.

Clipul a devenit rapid viral și a fost distribuit masiv. El a generat numeroase reacții de admirație, mulți români declarându-se impresionați de respectul și afecțiunea arătate față de limba și cultura română.