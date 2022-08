Surpriza unui american după ce s-a cuplat cu o româncă pe Tinder: „Este o poveste adevărată. Nu glumesc” (VIDEO)

Un american care s-a cuplat cu o româncă pe Tinder a venit în Timișoara s-o cunoască dar, în loc să se îndrăgostească de ea, s-a îndrăgostit de România.

Povestea de iubire dintre cei doi tineri n-a mers, dar bărbatul s-a simțit așa bine la noi că n-a mai plecat. El e încântat de , dar e impresionat și de generozitatea oamenilor.

Acum, el postează diverse clipuri pe Tik Tok cu ce descoperă prin țara noastră.

„Povestea mea cu România de pe Tinder. Am din greșeală. Am ajuns aici cu trenul din Ungaria pentru a-mi cunoaște iubita de pe Tinder”, a spus americanul pe Tik Tok, potrivit

July 30th (5 days ago), marked 2 years since I left the United States. The more I explore this country 🇷🇴, the more distant I feel with the United States 🇺🇸 and the West all together 🌎

El a mai afirmat că cu cât vizita România mai mult, cu atât se distanța mai mult de țara sa: „Am plecat din cea mai bogată țară din lume, America, pentru a veni în România. Motivul nu este legat de bani. S-au împlinit 2 ani de când am plecat din Statele Unite ale Americii și cu cât vizitem mai mult România, cu atât mai mult mă simt tot mai distant de țara mea”.

De asemenea, americanul a fost impresionat și de români: „Este o poveste adevărată. Nu glumesc. Români, poate nu aveți cele mai bune drumuri din lume, dar generozitatea și ospitalitatea voastră este legendară”.

Did I tell you that I discovered the country of Romania 🇷🇴 by total accident, when I came to Timisoara by train from budapest 🇭🇺, to meet my Romanian Tinder date ?! True story… 😘🇷🇴