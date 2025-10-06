B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Surse: Ce va decide CCR în legătură cu legea pensiilor magistraților și ce efecte va avea decizia asupra Pachetului 2 de măsuri

Surse: Ce va decide CCR în legătură cu legea pensiilor magistraților și ce efecte va avea decizia asupra Pachetului 2 de măsuri

Ana Maria
06 oct. 2025, 20:53
Surse: Ce va decide CCR în legătură cu legea pensiilor magistraților și ce efecte va avea decizia asupra Pachetului 2 de măsuri
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat până acum în dosarul pensiilor magistraților
  2. Ce curpinde Pachetul 2 și ce legi sunt vizate
  3. Ce consecințe politice și juridice are amânarea deciziei asupra legii pensiilor magistraților
  4. Cum afectează amânarea deciziei aplicarea legii

Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să amâne și miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în ceea ce privește sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) în legătură cu legea pensiilor de serviciu ale magistraților, potrivit Știripesurse.

Judecătorii vor analiza, miercuri, doar sesizările opoziției legate de celelalte trei legi rămase în Pachetul 2 al Guvernului Bolojan, dar nu și dosarul pensiilor din justiție. Motivul oficial necomunicat încă ar fi suprapunerea cu agenda europeană, întrucât în aceeași săptămână are loc reuniunea miniștrilor de finanțe ai UE (ECOFIN).

Ce s-a întâmplat până acum în dosarul pensiilor magistraților

Pe 24 septembrie, CCR amânase deja pronunțarea asupra acestui dosar, după ce ÎCCJ sesizase Curtea pe 4 septembrie cu privire la legea adoptată de Guvern prin angajarea răspunderii. În aceeași zi, Curtea a respins, parțial, obiecțiile opoziției la alte proiecte din Pachetul II, reprogramând restul pentru 8 octombrie.

Ce curpinde Pachetul 2 și ce legi sunt vizate

Pachetul 2 cuprinde măsuri precum reorganizarea și eficientizarea autorităților administrative autonome (ANCOM, ANRE, ASF), guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și modificări fiscale și bugetare. Unele sesizări ale opoziției au fost deja respinse, iar o lege din pachet a mers mai departe spre promulgare după deciziile Curții.

Ce consecințe politice și juridice are amânarea deciziei asupra legii pensiilor magistraților

Amânarea deciziei asupra legii pensiilor magistraților a generat deja reacții politice: premierul Ilie Bolojan a avertizat că soarta Guvernului poate fi influențată de verdictul CCR. Totodată, sindicatele și asociațiile profesionale monitorizează cu atenție impactul asupra vechimii, vârstei de pensionare și a bazei de calcul a pensiilor.

Cum afectează amânarea deciziei aplicarea legii

O nouă amânare păstrează în suspans calendarul de promulgare și aplicarea etapizată a prevederilor tranzitorii. În același timp, restul proiectelor din Pachetul 2 vor putea avansa după ce CCR se va pronunța pe sesizările opoziției.

Amânarea este influențată de programul reuniunilor ECOFIN din aceeași săptămână, inclusiv ședința Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 octombrie și întâlnirile pregătitoare. Oficial, CCR nu a modificat încă ordinea de zi sau termenul pentru dosarul pensiilor magistraților.

Tags:
Citește și...
Destinații de city break pentru români. Șase orașe europene care merită vizitate în această toamnă
Eveniment
Destinații de city break pentru români. Șase orașe europene care merită vizitate în această toamnă
Ce aliment nu ar trebui să lipsească din dieta noastră zilnică. Dr. Virgiliu Stroescu: „Are peste 25 de efecte benefice”
Eveniment
Ce aliment nu ar trebui să lipsească din dieta noastră zilnică. Dr. Virgiliu Stroescu: „Are peste 25 de efecte benefice”
Guvernul pregătește reguli mai stricte pentru pensionare. Ce măsuri apar în Pachetul 3
Eveniment
Guvernul pregătește reguli mai stricte pentru pensionare. Ce măsuri apar în Pachetul 3
Schimbări în Codul Muncii. Angajații care vor putea alege dacă să primească mai mulți bani sau să muncească mai puțin
Eveniment
Schimbări în Codul Muncii. Angajații care vor putea alege dacă să primească mai mulți bani sau să muncească mai puțin
Planificările pentru vacanța de iarnă sunt în toi. Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul într-o stațiune de la munte
Eveniment
Planificările pentru vacanța de iarnă sunt în toi. Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul într-o stațiune de la munte
Lipsa căldurii, subiect de dezbatere în online. La ce metode apelează românii pentru a se încălzi: „Iau pisica și o bag sub plapumă cu mine”
Eveniment
Lipsa căldurii, subiect de dezbatere în online. La ce metode apelează românii pentru a se încălzi: „Iau pisica și o bag sub plapumă cu mine”
Statistică îngrijorătoare la nivel mondial. Tot mai mulți adolescenți preferă țigările electronice
Eveniment
Statistică îngrijorătoare la nivel mondial. Tot mai mulți adolescenți preferă țigările electronice
Cercetătorii români au descoperit o nouă specie de pește care se poate adapta la Marea Neagră. Cât costă un kilogram
Eveniment
Cercetătorii români au descoperit o nouă specie de pește care se poate adapta la Marea Neagră. Cât costă un kilogram
Apare un nou indicator rutier. Ce mesaj transmite șoferilor și unde va fi montat
Eveniment
Apare un nou indicator rutier. Ce mesaj transmite șoferilor și unde va fi montat
Flăcări uriașe pe Autostrada A1: Circulația, oprită pe ambele sensuri, după ce un TIR a luat foc. Ce transporta acesta (VIDEO)
Eveniment
Flăcări uriașe pe Autostrada A1: Circulația, oprită pe ambele sensuri, după ce un TIR a luat foc. Ce transporta acesta (VIDEO)
Ultima oră
21:23 - Mihai Trăistariu critică politicieni care îi trimit pe studenți la muncă, după tăierea burselor: „Unde să lucreze? Să facă stripease?”
21:10 - Destinații de city break pentru români. Șase orașe europene care merită vizitate în această toamnă
20:48 - Mii de firme din România riscă să fie declarate inactive fiscal. Cum pot evita antreprenorii această situație?
20:47 - Ce aliment nu ar trebui să lipsească din dieta noastră zilnică. Dr. Virgiliu Stroescu: „Are peste 25 de efecte benefice”
20:24 - Locuri de muncă super avantajoase: Salariu de 8.000 de euro și cazare gratuită. Ce posturi sunt disponibile
20:15 - Jaden Smith a șocat la Paris. Fiul lui Will Smith reprezintă imaginea lui Christian Louboutin
20:06 - Delia a stârnit amuzamentul internauților. Cum s-a filmat artista după o vizită la saună
19:55 - Condimentul vechi de secole care revine în atenția nutriționiștilor. Cum îți poate proteja inima și glicemia
19:44 - Guvernul pregătește reguli mai stricte pentru pensionare. Ce măsuri apar în Pachetul 3
19:41 - Energia electrică se poate ieftini imediat. Soluția propusă de specialiști, refuzată de guvern