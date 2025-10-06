(CCR) urmează să amâne și miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în ceea ce privește sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) în legătură cu legea pensiilor de serviciu ale magistraților, potrivit Știripesurse.

Judecătorii vor analiza, miercuri, doar sesizările opoziției legate de celelalte trei legi rămase în al Guvernului Bolojan, dar nu și dosarul pensiilor din justiție. Motivul oficial necomunicat încă ar fi suprapunerea cu agenda europeană, întrucât în aceeași săptămână are loc reuniunea miniștrilor de finanțe ai UE (ECOFIN).

Ce s-a întâmplat până acum în dosarul pensiilor magistraților

Pe 24 septembrie, CCR amânase deja pronunțarea asupra acestui dosar, după ce ÎCCJ sesizase Curtea pe 4 septembrie cu privire la legea adoptată de Guvern prin angajarea răspunderii. În aceeași zi, Curtea a respins, parțial, obiecțiile opoziției la alte proiecte din Pachetul II, reprogramând restul pentru 8 octombrie.

Ce curpinde Pachetul 2 și ce legi sunt vizate

Pachetul 2 cuprinde măsuri precum reorganizarea și eficientizarea autorităților administrative autonome (ANCOM, ANRE, ASF), guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și modificări fiscale și bugetare. Unele sesizări ale opoziției au fost deja respinse, iar o lege din pachet a mers mai departe spre promulgare după deciziile Curții.

Ce consecințe politice și juridice are amânarea deciziei asupra legii pensiilor magistraților

Amânarea deciziei asupra legii pensiilor magistraților a generat deja reacții politice: premierul Ilie Bolojan a avertizat că soarta Guvernului poate fi influențată de verdictul CCR. Totodată, sindicatele și asociațiile profesionale monitorizează cu atenție impactul asupra vechimii, vârstei de pensionare și a bazei de calcul a pensiilor.

Cum afectează amânarea deciziei aplicarea legii

O nouă amânare păstrează în suspans calendarul de promulgare și aplicarea etapizată a prevederilor tranzitorii. În același timp, restul proiectelor din Pachetul 2 vor putea avansa după ce CCR se va pronunța pe sesizările opoziției.

Amânarea este influențată de programul reuniunilor ECOFIN din aceeași săptămână, inclusiv ședința Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 octombrie și întâlnirile pregătitoare. Oficial, CCR nu a modificat încă ordinea de zi sau termenul pentru dosarul pensiilor magistraților.