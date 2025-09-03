Mircea Fechet, despre miza pachetului 2 al Guvernului Bolojan: Un stat funcțional, eficient și responsabil

Mircea Fechet, deputat PNL de Bacău și fost ministru al Mediului, salută pachetul 2 de reforme al Guvernului Bolojan, argumentând într-o postare pe Facebook că scopul reformelor este așezarea statului român pe principii corecte, miza fiind „un stat funcțional, eficient și responsabil”.

Potrivit lui Fechet, reforma pensiilor magistraților, reforma în domeniul sănătății, reforma companiilor de stat, reforma a trei autorități de reglementare și reforma fiscală „sunt angajamente ferme, menite să rupă cercul vicios al risipei, al privilegiilor nemeritate și al ineficienței cronice”.

Referindu-se la schimbările privind pensiile magistraților, Fechet a subliniat că acestea reafirmă principiul egalității, iar în sănătate liberalul spune că obiectivul este transparența și accesul real la servicii medicale. În privința companiilor de stat, Fechet a arătat că acestea trebuie să redevină actori economici, nu poveri pentru buget: „Toate trebuie să redevină coloane vertebrale ale dezvoltării, nu găuri negre”, consideră deputatul liberal.

Fostul ministru a insistat și asupra reformei autorităților de reglementare – ASF, ANRE și ANCOM – care „trebuie curățate și redimensionate, în așa fel încât să servească și să protejeze interesul public, nu grupuri obscure”.

Pachetul 2 de reforme este completat de reforma fiscală, considerată de Fechet „piatra de temelie pentru însănătoșirea economiei”, menită „să încurajeze munca cinstită, să reducă evaziunea și să permită statului să-și îndeplinească obligațiile fără să sufoce mediul privat”.

Luni seară Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru cele cinci proiecte de lege, beneficiind de susținerea coaliției pro-europene.