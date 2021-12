Suspiciuni de infectare cu varianta Omicron la Iași. Probele au fost trimise pentru secvenţierea tulpinilor la Institutul Cantacuzino

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, medicul Florin Roşu, a declarat că există o suspiciune înaltă de infectare cu varianta Omicron în cazul a două persoane.

Probele au fost trimise la Institutul Cantacuzino pentru secventiere.

Iaşi: Suspiciune de infectare cu varianta Omicron în cazul a doi pacienţi

„Asa cum stiti, Spitalul Clinic de Boli Infectioase” Sf. Parascheva” Iasi prin laboratorul de biologie moleculara, este centrulul zonal de screening Covid 19.( pentru toate tulpinile). Astazi, am ridicat suspiciunea inalta, in cazul a doi pacienti de infectare cu varianta Omicron. Am trimis spre Bucuresti, probele recoltate asteptand secventierea si,probabil, confirmarea. Un pacient este internat in cadrul spitalului Parhon iar proba celuilalt a venit prin intermediul DSP”, a declarat dr. Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Sfanta Parascheva, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Potrivit acestuia, probele recoltate de la cei doi pacienţi au fost trimise pentru secvenţierea tulpinii virusului la Institutul Cantacuzino din Bucureşti.

Într-unul din cazuri este vorba despre un bărbat de 49 de ani, din județul Vaslui, vaccinat cu schemă completă în 2021 și trecut prin boală în octombrie 2020. El s-a prezentat la spital cu o afecțiune urologică. Acesta nu a călătorit nicăieri în ultimele două săptămâni și nici nu știe să se fi întâlnit recent cu persoane care au fost în străinătate.



„Este o suspiciune la care am cerut confirmarea prin teste specifice, fiind vorba despre un bărbat care a fost depistat pozitiv în octombrie 2020 și vaccinat cu schemă completă în 2021. A venit la spital cu un test rapid pozitiv și cu simptomatologie specifică: disfagie, cefalee și febră”, a precizat conf. dr. Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași.

Marți, încă un caz de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV2 a fost confirmat marți în România.

Este vorba despre o femeie în vârstă de 39 ani, din județul Bihor, care are istoric de călătorie în Republica Democrată Congo.

Persoana este vaccinată cu schema completă de vaccinare, se află în izolare la domiciliu, iar starea sa de sănătate este una bună.

Până în prezent, pe teritoriul României au fost confirmate 16 cazuri cu varianta OMICRON a virusului SARS-Cov-2.