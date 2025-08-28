Tablete pentru mașina de spălat vase, ieftine și eficiente. Iată cum poți să le faci acasă

Ai și vrei să faci ? Poți face tabletele acasă. Sunt ieftine, eficiente, prietenoase cu mediul și se fac ușor.

Cuprins

Ingrediente necesare

100 g bicarbonat de sodiu

100 g acid citric

100 g sare

Suc de la o lămâie

Tavă pentru cuburi de gheață

Bicarbonatul de sodiu îndepărtează petele, acidul citric combate calcarul, sarea protejează mașina, iar lămâia oferă prospețime și parfum natural, conform .

Mod de preparare

Amestecă ingredientele uscate: combină bicarbonatul de sodiu, acidul citric și sarea într-un bol mare.

Adaugă sucul de lămâie: toarnă-l încet pentru a evita o reacție efervescentă necontrolată. Amestecul trebuie să fie ușor umed, nu lichid.

Formează tabletele: transferă amestecul în tava pentru cuburi de gheață și presează pentru a compacta.

Lasă tabletele în congelator 24 de ore pentru a se solidifica complet.

Scoate tabletele din formă și păstrează-le într-un recipient etanș, ideal în frigider, pentru a preveni umezeala.

Dacă vrei un plus de prospețime și efect antibacterian, poți pune și câteva picături de ulei esențial de lămâie sau eucalipt.