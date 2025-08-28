B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
28 aug. 2025, 07:35
Tablete pentru mașina de spălat vase, ieftine și eficiente. Iată cum poți să le faci acasă

Ai mașină de spălat vase și vrei să faci economii? Poți face tabletele acasă. Sunt ieftine, eficiente, prietenoase cu mediul și se fac ușor.

Cuprins

  • Ingrediente necesare
  • Mod de preparare

Ingrediente necesare

  • 100 g bicarbonat de sodiu
  • 100 g acid citric
  • 100 g sare
  • Suc de la o lămâie
  • Tavă pentru cuburi de gheață

Bicarbonatul de sodiu îndepărtează petele, acidul citric combate calcarul, sarea protejează mașina, iar lămâia oferă prospețime și parfum natural, conform Click.

Mod de preparare

  • Amestecă ingredientele uscate: combină bicarbonatul de sodiu, acidul citric și sarea într-un bol mare.
  • Adaugă sucul de lămâie: toarnă-l încet pentru a evita o reacție efervescentă necontrolată. Amestecul trebuie să fie ușor umed, nu lichid.
  • Formează tabletele: transferă amestecul în tava pentru cuburi de gheață și presează pentru a compacta.
  • Lasă tabletele în congelator 24 de ore pentru a se solidifica complet.
  • Scoate tabletele din formă și păstrează-le într-un recipient etanș, ideal în frigider, pentru a preveni umezeala.

Dacă vrei un plus de prospețime și efect antibacterian, poți pune și câteva picături de ulei esențial de lămâie sau eucalipt.

