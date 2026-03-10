Primăria comunei Gogoşu, din județul Mehedinți, a montat pe pereții exteriori ai instituției tablouri mari de doi metri cu fostul primar, mort între timp. Din fotografie, Jean Rogoveanu le-a zâmbit localnicilor, îmbrăcat în cămașă roz și având un pahar în mână. Omagiul bizar a împărțit comunitatea în două. În urma presiunilor, tablourile au fost date jos.

Păreri pro și contra despre tablourile cu fostul primar

„Păi dacă ştia săracul că moare, nu făcea cu paharul de vin în mână. Pentru noi a fost un primar bun. Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”, a spus o localnică, pentru

O alta a spus că nu i se pare normal să pună tablourile pe primărie: „Doar n-a fost vreun rege sau eu ştiu. Când eşti într-o instituţie, n-ai voie să consumi băuturi alcoolice, în primul rând”.

„Având în vedere ce a făcut pentru comunitate, mi se pare un lucru frumos. Un omagiu. Probabil poza a fost aleasă de cineva din primărie. Dar arată foarte bine în poză” – a fost o altă părere.

Jean Rogoveanu, un primar controversat

Alin Isuf, prefectul de Mehedinţi, a fost informată asupra situației și a promis că „o să avem o discuţie”.

În cele din urmă, angajații primăriei au dat jos tablourile.

Jean Rogoveanu a fost controversat şi în timpul vieţii. În 2024, a candidat împotriva soţiei de care a divorţat ulterior. De asemenea, a fost acuzat şi de achiziţii scumpe, telefoane de 6.000 de lei pentru el şi angajaţi.