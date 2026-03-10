Primăria comunei Gogoşu, din județul Mehedinți, a montat pe pereții exteriori ai instituției tablouri mari de doi metri cu fostul primar, mort între timp. Din fotografie, Jean Rogoveanu le-a zâmbit localnicilor, îmbrăcat în cămașă roz și având un pahar în mână. Omagiul bizar a împărțit comunitatea în două. În urma presiunilor, tablourile au fost date jos.
„Păi dacă ştia săracul că moare, nu făcea cu paharul de vin în mână. Pentru noi a fost un primar bun. Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”, a spus o localnică, pentru Observator News.
O alta a spus că nu i se pare normal să pună tablourile pe primărie: „Doar n-a fost vreun rege sau eu ştiu. Când eşti într-o instituţie, n-ai voie să consumi băuturi alcoolice, în primul rând”.
„Având în vedere ce a făcut pentru comunitate, mi se pare un lucru frumos. Un omagiu. Probabil poza a fost aleasă de cineva din primărie. Dar arată foarte bine în poză” – a fost o altă părere.
Alin Isuf, prefectul de Mehedinţi, a fost informată asupra situației și a promis că „o să avem o discuţie”.
În cele din urmă, angajații primăriei au dat jos tablourile.
Jean Rogoveanu a fost controversat şi în timpul vieţii. În 2024, a candidat împotriva soţiei de care a divorţat ulterior. De asemenea, a fost acuzat şi de achiziţii scumpe, telefoane de 6.000 de lei pentru el şi angajaţi.