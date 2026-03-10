B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tablou de 2 metri cu fostul edil al comunei Gogoşu, pus pe fațada primăriei: „Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”

Tablou de 2 metri cu fostul edil al comunei Gogoşu, pus pe fațada primăriei: „Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”

Traian Avarvarei
10 mart. 2026, 21:18
Tablou de 2 metri cu fostul edil al comunei Gogoşu, pus pe fațada primăriei: „Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”
Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Păreri pro și contra despre tablourile cu fostul primar
  2. Jean Rogoveanu, un primar controversat

Primăria comunei Gogoşu, din județul Mehedinți, a montat pe pereții exteriori ai instituției tablouri mari de doi metri cu fostul primar, mort între timp. Din fotografie, Jean Rogoveanu le-a zâmbit localnicilor, îmbrăcat în cămașă roz și având un pahar în mână. Omagiul bizar a împărțit comunitatea în două. În urma presiunilor, tablourile au fost date jos.

Păreri pro și contra despre tablourile cu fostul primar

„Păi dacă ştia săracul că moare, nu făcea cu paharul de vin în mână. Pentru noi a fost un primar bun. Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”, a spus o localnică, pentru Observator News.

O alta a spus că nu i se pare normal să pună tablourile pe primărie: „Doar n-a fost vreun rege sau eu ştiu. Când eşti într-o instituţie, n-ai voie să consumi băuturi alcoolice, în primul rând”.

„Având în vedere ce a făcut pentru comunitate, mi se pare un lucru frumos. Un omagiu. Probabil poza a fost aleasă de cineva din primărie. Dar arată foarte bine în poză” – a fost o altă părere.

Jean Rogoveanu, un primar controversat

Alin Isuf, prefectul de Mehedinţi, a fost informată asupra situației și a promis că „o să avem o discuţie”.

În cele din urmă, angajații primăriei au dat jos tablourile.

Jean Rogoveanu a fost controversat şi în timpul vieţii. În 2024, a candidat împotriva soţiei de care a divorţat ulterior. De asemenea, a fost acuzat şi de achiziţii scumpe, telefoane de 6.000 de lei pentru el şi angajaţi.

Tags:
Citește și...
Alba: Bărbați reținuți după ce au bătut un adolescent care obișnuiește să fure din case. „Oamenii și-au făcut dreptate”
Eveniment
Alba: Bărbați reținuți după ce au bătut un adolescent care obișnuiește să fure din case. „Oamenii și-au făcut dreptate”
 O societate comercială din Râșnov fără angajați vrea să producă drone militare
Eveniment
 O societate comercială din Râșnov fără angajați vrea să producă drone militare
Ce riscă pasagerii unei companii aeriene dacă ascultă muzică fără căști
Eveniment
Ce riscă pasagerii unei companii aeriene dacă ascultă muzică fără căști
Limită la cumpărarea de terenuri agricole: Străinii nu vor mai putea deține suprafețe mari în România
Eveniment
Limită la cumpărarea de terenuri agricole: Străinii nu vor mai putea deține suprafețe mari în România
Val de controale la nivel național în centrele pentru adulți cu dizabilități: Peste 400 de unități sunt verificate
Eveniment
Val de controale la nivel național în centrele pentru adulți cu dizabilități: Peste 400 de unități sunt verificate
Buzoianu anunță verificări pe plaje, după ce un rezervor de gaz îngropat ilegal a fost descoperit în Năvodari: „De când am ajuns ministru, am scos la iveală foarte multe ilegalități” (VIDEO)
Eveniment
Buzoianu anunță verificări pe plaje, după ce un rezervor de gaz îngropat ilegal a fost descoperit în Năvodari: „De când am ajuns ministru, am scos la iveală foarte multe ilegalități” (VIDEO)
„Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
Eveniment
„Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
Eveniment
Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Eveniment
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
Eveniment
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
Ultima oră
21:23 - Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Insulei Șerpilor. Ce rol strategic are insula din Marea Neagră
21:15 - Ce l-a scos din minți pe Bogdan Vlădău? Vedeta a răbufnit pe internet
20:44 - Crucea Roșie cere fonduri pentru intervenții umanitare în Iran pe fondul escaladării conflictului. Cum vor fi sprijinite milioane de persoane
20:42 - Ministerul Finanțelor: Consumul, afectat de scăderea puterii de cumpărare. Ce se va întâmpla cu salariile românilor anul acesta
20:42 - Record istoric de miliardari pe planetă: Cine ocupă primul loc cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari
20:02 - Federația Română de Fotbal introduce o regulă nouă pentru reducerea pauzelor din meciuri. Cum va fi aplicat sistemul „Multiball” în competiții
19:59 - Cine mai face controalele ANAF? Peste 4.000 de posturi sunt goale, iar tinerii refuză salariile mici
19:24 - Alba: Bărbați reținuți după ce au bătut un adolescent care obișnuiește să fure din case. „Oamenii și-au făcut dreptate”
19:23 -  O societate comercială din Râșnov fără angajați vrea să producă drone militare
19:23 - Bruxellesul propune reducerea taxelor la energie pentru a proteja consumatorii. Ce impact ar putea avea măsura