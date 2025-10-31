B1 Inregistrari!
Țara pe care o preferă cei mai mulți tineri români care vor să studieze în străinătate. Ce beneficii li se promit

31 oct. 2025, 21:22
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Ce țări din vestul Europei îi atrag pe tineri din punct de vedere academic
  2. De ce sunt românii atrași de țările europene

Ajunși în ultimii ani de liceu, elevii încep să își traverseze dorințele cu privire la viitorul lor academic. Pentru mulți tineri români, facultățile din țară nu mai sunt o opțiune, însă, cele din vestul Europei – da.

Ce țări din vestul Europei îi atrag pe tineri din punct de vedere academic

În timp ce Statele Unite nu mai stârnesc la fel de mult entuziasm în rândul viitorilor studenți ca în anii trecuți, țări precum Spania, Germania și Franța urcă în topul preferințelor. Însă, țara care este pe buzele celor mai mulți tineri români rămâne Olanda.

Popularitatea SUA a fost afectată de schimbările tot mai mari care au loc în mediul academic de peste Ocean, cum ar fi reducerea de bugete.

„Au anunțat că vor reduce numărul de studenți pe care îl vor accepta”, a declarat Robert Ghețiu, student în SUA.

„Schimbările recente privesc diversitatea, chiar și taxele asociate vizelor. Erau oameni care aplicau doar în State, și sunt încă, dar sunt mai deschiși la a discuta opțiuni în Europa”, a explicat Sânziana Medvețchi, consilier educațional, pentru Știrile ProTV.

De ce sunt românii atrași de țările europene

În Spania și Germania s-au înscris de două ori mai mulți candidați pentru anul universitar viitor. Interesul tinerilor este justificat de multitudinea de opțiuni de programe de studii în limba engleză și taxe scăzute. În plus, studenții pot beneficia de burse care să acopere integral costurile de școlarizare.

„Între o mie și două mii de euro pe an școlarizare. Toate au sisteme robuste de finanțare în funcție de nevoile elevului și meritele lui”, a  mai declarat Sânziana Medvețchi, consilier educațional.

Și Franța câștigă din ce în ce mai multă popularitate. Însă, Olanda rămâne preferata tinerilor români, în special, pentru avantajele sociale. Aici, studenții care lucrează primesc din partea statului un ajutor lunar de câteva sute de euro.

