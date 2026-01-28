În Europa există un mic principat care pare desprins dintr-un vis pentru iubitorii de liniște și lux discret: . Cu doar 40.000 de locuitori și fără aeroport, acest microstat impresionează prin prosperitate economică și densitatea mare de milionari, oferind o experiență rară turiștilor.

Un microstat bogat și discret în inima Europei

Situat între Elveția și Austria, Liechtenstein se întinde pe doar 160 km², fiind a patra cea mai mică țară din Europa și a șasea din lume. În ciuda dimensiunilor reduse, principatul se remarcă prin stabilitate financiară și prosperitate economică. Aproape 19% dintre gospodăriile din Liechtenstein sunt clasificate ca milionare, oferindu-i cea mai mare densitate de milionari din lume, scrie Adevărul.

Țara este condusă de Prințul Hans-Adam II, a cărui avere este estimată la 7,9 miliarde de lire sterline, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Liechtenstein se mândrește cu un sistem fiscal favorabil și este una dintre puținele națiuni europene fără datorii, ceea ce l-a transformat într-un adevărat paradis pentru cei bogați.

De ce Liechtenstein rămâne aproape necunoscut turiștilor

Accesibilitatea limitată face principatul mai puțin vizitat. Nu există aeroporturi interne, gări sau porturi maritime. Cel mai apropiat aeroport este Altenrhein, în Elveția, la 30 de minute de Vaduz, iar aeroportul internațional din Zurich se află la 90 de minute cu mașina. Trenurile pot fi folosite prin stațiile elvețiene Buchs și Sargans sau prin Feldkirch, în Austria.

Această izolare contribuie la atmosfera liniștită și exclusivistă a principatului. În 2024, turiștii au petrecut în Liechtenstein doar peste 200.000 de nopți, mult sub nivelul altor destinații europene, cum ar fi Serbia, cu peste 12 milioane de nopți turistice.

Peisaje alpine și lux discret

Liechtenstein este ideal pentru iubitorii de natură și sporturi de iarnă. Stațiuni precum Malbun oferă pârtii pentru schi și snowboarding, iar traseele montane permit drumeții spectaculoase printre Alpi.

Luxul discret se regăsește peste tot: conace istorice, castele medievale, restaurante fine dining și magazine sofisticate combină confortul modern cu tradiția europeană.

Liechtenstein, comoara ascunsă a Europei

Chiar fără facilități de transport convenționale și aproape necunoscut turiștilor, principatul rămâne unul dintre cele mai exclusive și prospere locuri din Europa.

Prosperitatea sa, densitatea mare de milionari și peisajele alpine spectaculoase transformă Liechtenstein într-o destinație unică pentru cei care caută liniște, eleganță și experiențe rare.