Un caz cutremurător a zguduit Liechtensteinul, unul dintre cele mai mici și mai liniștite state europene. Patru membri ai aceleiași familii, doi bărbați și două femei, au fost găsiți morți în această săptămână, în circumstanțe încă neclare. Autoritățile au declanșat o anchetă de amploare, iar care înconjoară aceste decese a atras atenția presei internaționale. Iată despre ce este vorba!

Primul trup, găsit pe malul Rinului

Potrivit poliției elvețiene, în jurul orei 10:30 (09:30 GMT), cadavrul unui bărbat de 41 de ani, cetățean al Liechtensteinului, a fost descoperit pe malul elvețian al fluviului Rin, în apropiere de Vaduz, capitala principatului. Cauza exactă a morții nu a fost stabilită imediat, scrie Click.

Bărbatul era un angajat de rang înalt al municipalității Triesen și fusese suspendat cu doar câteva zile înainte din cauza unor nereguli contabile. Autoritățile investighează dacă există vreo legătură între situația sa profesională și deces.

Descoperire macabră într-un apartament din Vaduz

Investigațiile demarate după acest prim caz au dus poliția la un apartament din Vaduz, unde au fost găsite alte trei trupuri neînsuflețite. Este vorba despre un bărbat de 73 de ani și două femei, de 68 și 45 de ani.

Poliția din Liechtenstein a confirmat că cele trei persoane erau părinții și sora bărbatului de 41 de ani găsit decedat anterior. Nici în acest caz cauza morții nu a fost stabilită imediat, iar autopsiile sunt în curs.

Anchetă în desfășurare, fără pericol pentru populație

Autoritățile au mobilizat Departamentul de Investigații Criminale și un număr mare de ofițeri pentru a analiza toate pistele posibile.

„Investigația se desfășoară în toate direcțiile. Nu există pericol pentru public”, au transmis reprezentanții poliției.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă decesele sunt interconectate sau dacă este vorba despre evenimente separate. Comunitatea locală este profund șocată, iar cazul rămâne unul dintre cele mai misterioase episoade recente din Liechtenstein.