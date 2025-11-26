Au început să apară primele „vedete” ale sezonului în măcelării. Urechile de porc, și jumările își fac deja loc pe rafturi și atrag privirile tuturor. Când oamenii văd prețurile, parcă li se taie cheful pe loc. Două urechi sunt cât un kilogram de carne, iar șoriciul s-a cocoțat la preț cât pentru patru.

De ce sunt atât de scumpe deliciile porcului înainte de sărbători

La o băcănie din Pitești, atmosfera e deja una de sărbătoare, iar patronul îi îmbie pe clienți cu degustări. Șoriciul se vinde cu 89 de lei kilogramul, jumările trec de 100 de lei, iar urechile de porc ajung la 93 de lei kilogramul.

„Urechile coapte, este o nouă invenție, ca să zic așa, și un gust care a prins foarte bine. Mănânci puțin și te saturi”, a declarat proprietarul pentru stirileprotv.ro.

Clienții îl aprobă. Unul dintre ei a spus simplu: „Dacă nici de nu ne permitem o mică plăcere, atunci când?”

Măcelarii au și explicația pentru prețurile piperate. Chiar dacă porcul e mare, șoriciul nu depășește un metru pătrat, iar urechile sunt tot două, indiferent de greutate. Iar dacă le scot separat, capul, folosit de obicei la tobă, devine aproape inutil, ceea ce ridică și mai mult costurile.

De ce ajung preparatele tradiționale din porc să fie tratate ca adevărate delicatese

Produsele sunt făcute curat, fără niciun fel de adaos, iar cantitățile rămân reduse pentru că totul se lucrează manual. De aici apar și prețurile mai ridicate. „Sunt delicatese, nu mănânci mult, dar sunt foarte căutate”, a precizat reprezentantul unei carmangerii.

Nici slănina afumată nu se lasă mai prejos. Ajunge să coste cât macră. Clienții, mai ales cei cu pensii mici, cumpără cu măsură. „La pensia noastră, luăm și noi câte puțin”, a spus o femeie.

La capitolul jumări, mulți încearcă varianta de acasă, dar nu e treabă ușoară. Crocanța lor depinde strict de temperatura potrivită. În restaurante, însă, apetitul pentru tradițional rămâne ridicat. Un platou pentru patru persoane depășește lejer suta de lei, dar bucătarii spun că, odată cu 1 decembrie, comenzile vor exploda.