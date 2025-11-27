B1 Inregistrari!
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa: „Un univers complet și captivant. A transformat întregul oraș” (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
27 nov. 2025, 18:58
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa: „Un univers complet și captivant. A transformat întregul oraș” (VIDEO, FOTO)
Târgul de Crăciun din Craiova. Sursa foto: Lia Olguța Vasilescu / Facebook
Cuprins
  1. Târgul de Crăciun din Craiova, cel mai frumos din Europa
  2. Reacția primăriței Lia Olguța Vasilescu

Târgul de Crăciun din Craiova a câștigat locul I în competiția Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa 2025-2026. European Best Destinations, organizatorii competiției, spun că aceasta este cea mai votată destinaţie de la crearea clasamentului, având în vedere că pagina de votare a fost distribuită, anul acesta, de peste 600.000 ori pe rețelele sociale.

Târgul de Crăciun din Craiova, cel mai frumos din Europa

Cu 803.258 de voturi strânse din 179 de țări din lume pe parcursul celor 8 zile de votare, competiția a adunat la start 20 de orașe europene, dintre care unele cu o lungă tradiție în organizarea târgurilor de Crăciun, cum ar fi Paris, Viena, Bruges, Praga, Zurich, Köln, Frankfurt pe Main, Riga sau Asti-Govone, scrie Gazeta de Sud.

„Încă de la prima participare a Craiovei în această competiție, au fost destule voci care s-au întrebat dacă Craiova își are locul printre destinațiile de Crăciun de top din Europa. Astăzi, orașe emblematice precum Montreux, Viena, Graz și Budapesta privesc spre Craiova ca un exemplu – o destinație care a reinventat Crăciunul, a creat un univers complet și captivant și a transformat întregul oraș, în loc să se limiteze la câteva cabane pe o singură stradă.

Ați plasat Craiova exact acolo unde îi este locul: în lumina reflectoarelor și ferm pe harta orașelor de top din Europa. Este o victorie incontestabilă a Craiovei, care devine noua revelație de Crăciun a Europei în 2026”, a transmis European Best Destinations, organizatorul competiției.

Reacția primăriței Lia Olguța Vasilescu

„Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa! Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56000 de voturi față de locul II. Din totalul de voturi, peste 55 la sută au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. In fiecare dintre aceste țări, Craiova se clasează fie pe locul I, fie în top 3. Mulțumim tuturor vizitatorilor și mai ales celor care ne-au votat! 🙏 La ora 18.30, astăzi, îl întâmpinăm pe Moșul cu focuri de artificii să sărbătorim!”, a anunțat primărița Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

