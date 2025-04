Tatăl lui Vlad Pascu, reacție în dosarul 2 Mai: „Fiul meu trebuie să-și ispășească pedeapsa, dar la 19 ani nu ești copt”. Mesaj pentru familiile victimelor

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au stabilit ca rejudecarea dosarului 2 Mai să înceapă pe 21 mai. Termenul a fost devansat la cerea avocaților lui Vlad Pascu. Aceștia sunt noi și au cerut mai mult timp să consulte dosarul. Miercuri, pentru prima dată, la instanță au ajuns și părinții lui Pascu, și părinții victimelor.

Ce spune Mihai Pascu despre accidentul produs de fiul său

„Sunt la procesul fiului meu. Este o etapă finală. M-am prezentat pentru că sufăr intens. În primul rând ca să permit familiilor copiilor decedați condoleanțe, înțeleg starea dânșilor, regret ceea ce a făcut fiul meu și nu am o măsură pe care s-o dau despre ceea ce s-a întâmplat. Sunt într-o postură în care sunt neputincios. Nu cer ca fiul meu să fie liber, trebuie să își ispășească pedeapsa”, a declarat Mihai Pascu, citat de

Potrivit , el și-a apărat cumva fiul, dar a insistat că trebuie să-și ispășească pedeapsa: „Eu văd lucrurile în felul următor, nu cer ca fiul meu să fie liber, asta să se înțeleagă foarte clar, el trebuie să-și ispășească pedeapsa pe care și-o merită. Ideea care este, este că la 19 ani nu ești copt. Faptul că a luat niște decizii ale unui copil nu le putem aduce ca… nu pot sa spun acuze. Eu consider că nu am greșit pentru că nu am luat eu o decizie vizavi de el, a fost decizia lui”.

Mihai Pascu spune că fiul său nu era drogat când s-a produs accidentul

Mihai Pascu a mai afirmat că la fiul său au fost descoperiți „doar metaboliți”: „În cazul fiului meu, cea mai mare parte a substanțelor sunt doar urme de metaboliți.

Asta deși chiar Vlad Pascu a recunoscut că era drogat „cu ceva bun”, când a produs accidentul mortal.

Amintim că Judecătoria Mangalia l-a pe Vlad Pascu la 10 ani de închisoare cu executare, dar decizia a fost de toate părțile din dosar, așa că din 21 mai începe rejudecarea la Curtea de Apel Constanța.