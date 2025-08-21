Tatăl Robertei, nemulțumit de condamnarea primită de Vlad Pascu: „Sunt două unități de măsură în justiție, pentru noi, oamenii mulți din țară, și pentru oamenii aroganți, cu bani” (VIDEO)

În România există două tipuri de justiție, una pentru oameni simpli, care sunt nedreptățiți, și una pentru oamenii cu bani și influență, care îi face scăpați orice delicte ar comite. Este analiza lui Ștefan Dragomir, tatăl Robertei, una dintre victimele lui , din .

Cele două tipuri de justiție în opinia tatălui Robertei

Ce spune Ștefan Dragomir despre sentință

Ștefan Dragomir, tatăl Robertei s-a declarat dezamăgit de decizia judecătorilor, în Dosarul Vlad Pascu, apreciind că sentința primită de acesta după ce a accidentat mortal doi tineri, este prea mică. În opinia sa, justiția acționează doar în interesul celor care au putere și bani. Tatăl Robertei a comentat sentința , de 10 ani de închisoare, în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai.

„Am mai spus și acum câteva zile, la pomenirea copiilor noștri la 2 Mai, în data de 19, mă așteptam să rămână ca și pe fond, la prima judecată, dar ne era frică să nu-i mai reducă din pedeapsă. Sunt două unități de măsură, pentru noi, oamenii mulți din țară, și pentru oamenii aroganți, cu bani, facem orice să fie liberi și, eventual să capete o pedeapsă cât mai mică”, a declarat Ștefan Dragomir.

Bărbatul spune că o sentință de 20 de ani ar fi fost mai apropiată de așteptările familiilor victimei. El crede condamnarea de 10 ani a fost favorizată de influena pe care familia Pascu o are asupra polițiștilor, procurorilor și judecătorilor

Așteptările mele nu coincid cu ceea ce aș fi dorit. Vorbim de două aspecte diferite. Mi-aș fi dorit să ia o pedeapsă mai mare, cel puțin 20 de ani. Însă, repet, justiția la noi este cu două unități de măsură. Atît timp cât această familie Pascu, mă refer la familia Pascu, nu la Vlad Matei Pascu, are influență asupra poliției, asupra procuraturii, asupra justiției de la Mangalia, unde s-a judecat pe fond, nu aveam mari așteptări.

Ștefan Dragomir a mulțumit presei pentru ajutorul acordat, pentru că a făcut public acest caz. El crede că, în caz contrar, dacă nu ar fi existat presiunea publică, dosarul ar fi fost mușamalizat și îngropat.

„Dar prin intermediul dumneavoastră, a presei în general, căreia îi mulțumesc din suflet, cazul a devenit cunoscut și nu am fost lăsați cu ochii în soare. Ne-a murit copilul și ăla trăiește bine prin nu știu ce țară. Sunt conștient că nu am să-mi mai văd copilul, sunt conștient că este o decizie proată, sunt conștient de multe alte treburi. Aceasta este o familei arogantă care își bate joc de oricine pentru că are putere. Puterea stă în bani”, a mai spus Ștefan Dragomir.

Tatăl Robertei nu este mulțumit de sentința pronunțată de judecători, apreciind că Vlad Pascu va fi în libertate peste patru ani.

„Atât timp cât te urci la volan drogat, în halul în care te afli și omori două persoane, tu scapi cu zece ani, mai faci o înțelegere, din ăștia zece ani, anul de penitenciar este socotit la opt luni, te mai porți bine și cam în patru ani de acum încolo ne întâlnim din nou cu Vlad Pascu, dacă nu îi bagă taică-su mințile în cap și să-l ia pe afară ca să-l reabiliteze. Oamenii care ies din pușcărie nu se reabilitează”, a concluzionat bărbatul.