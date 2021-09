Te-ai intors la birou? Iata cum trebuie sa arate consumul zilnic de apa de la dozator!

Cantitatea de apa din corpul uman variaza intre 45 si 75%, motiv pentru care hidratarea reprezinta un aspect esential pentru supravietuire. In general, 20% din aceasta este obtinuta prin mancare, motiv pentru care este important sa obtii restul cantitatii prin consumul de apa.

Daca te-ai intors recent la birou, inseamna ca rutina ta s-a schimbat si ca trebuie sa fii atent sa te hidratezi corespunzator in continuare. In majoritatea companiilor din Romania, ai acces la apa de la dozator, o metoda simpla si eficienta de a te hidrata.

Cum trebuie sa arate consumul de apa zilnic la birou?

Dupa cum ai aflat, corpul unei persoane obisnuite este constituit din apa in proportie de aproximativ 70%. Iata ce trebuie sa consumi pentru a fi sigur ca ramai hidratat in timpul petrecut la birou!

20% de apa este obtinuta din mancare;

70% din apa de la dozator sau din alte surse;

10% din alte lichide (ceai, cafea, suc de fructe, lapte).

Descopera in continuare doar cateva argumente care iti vor demonstra cat de important este sa ramai hidratat la birou!

Te concentrezi mai bine

In general, petreci intre opt si noua ore la birou. Dupa primele ore, este normal sa te simti obosit si sa nu te poti concentra. Rezolva aceasta problema oferindu-i creierul tau nutrientii necesari prin consumul de apa de la dozator.

Ai mai multa energie

Deshidratarea nu afecteaza doar creierul, ci si intregul corp. Cand consumi suficienta apa, ai mai multa energie si rabdare, calitati care te vor ajuta sa indeplinesti orice ti-ai propus.

Esti mai putin stresat

Cand esti deshidratat, vasele de sange se contracta, aspect care contribuie la cresterea nivelului de stres. In astfel de situatii, nu este recomandat sa bei suc bogat in zahar, care te va agita mai mult, ci sa consumi un pahar cu apa.

Apa simpla iti va ajuta corpul sa elimine toxinele, care sunt responsabile de stres. In plus, cand consumi apa de la dozator, iti iei o pauza scurta datorita careia te vei intoarce la munca plin de energie.

Nu te ingrasi

Intoarcerea la birou te poate face sa iti doresti sa consumi mai multa mancare nesanatoasa, ceea ce te face sa cresti in greutate. Daca ti se face pofta de pizza, de fast food sau de ceva dulce, incearca sa bei un pahar cu apa de la dozator si sa astepti 10 minute, timp in care senzatia s-ar putea sa dispara. Creierul uman nu face diferenta dintre sete si foame, motiv pentru care hidratarea corespunzatoare te ajuta sa iti mentii silueta.

