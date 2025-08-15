B1 Inregistrari!
Țeapă la easybox? Ce-a pățit o femeie din București care comandase o cărticică pentru fetița ei: „Mi s-a rupt inima când am plecat acasă”

Ana Maria
15 aug. 2025, 12:47
Sursa foto: Freepik / @freepik

O femeie a comandat ceva la easybox, însă, a avut parte de o surpriză neplăcută. Când a vrut să ridice coletul, a constatat că nu e coletul comandat.

Cuprins:

  • Ce-a pățit o femeie care comandase o cărticică la easybox
  • Cine răspunde de coletul lipsă
  • Ce ar fi trebuit să facă femeia

Ce-a pățit o femeie care comandase o cărticică la easybox

Aceasta comandase o cărticică pentru fiica sa de 3 ani de pe un site de vânzări online. Cărticica era vândută de un distribuitor extern. După ce a primit codul de ridicare, a mers la punctul de livrare împreună cu fiica sa, însă, sertarul era gol.

Își dorea fiica mea, Maria, o carte. Zilnic îmi spunea de ea. Am dat comandă, aseară a ajuns la Easybox, când am deschis sertarul, gol. Niciun pachet în el, nicio carte. M-am dus și cu cea mică, mi s-a rupt inima când am plecat acasă, cu ea de mână, fără nimic. Aici nu e vorba de bani. E o cărticică de 15 lei”, a declarat tânăra pentru fanatik.ro.

Cine răspunde de coletul lipsă

Femeia a încercat să ia legătura cu reprezentanții magazinului online și cu firma de curierat, fără a primi un răspuns concret. În contul personal apare comanda ca livrată și ridicată, deși sertarul era gol.

Le-am scris și mi-au comunicat că vor lua legătura cu mine după ce vor face o cercetare. Acum apare în cont comanda livrată, ridicată, și eu nu primesc niciun semn de nicăieri. Mă întreb, doar, cum să bagi un cod și să închizi sertarul, fără să pui produsul? Repet, nu-mi pasă de suma pierdută. E vorba că îți aștepți produsul oricâți bani dai pe el și îți iei țeapă”, a mai explicat aceasta.

Ce ar fi trebuit să facă femeia

Sorin Mierlea, Președintele InfoCons, a spus ce ar trebui să facă femeia: „În primul rând ar trebui să facă reclamație. Dacă era un pachet, dar nu avea produsul comandat, problema era în proporție mare a celui care a făcut pachetul respectiv și l-a trimis (…) Dacă nu era nimic în cutia de livrare, atunci este vina exclusiv a curierului. În această speță, nu mai este neapărat o problemă de protecție a consumatorului, ci este o problemă de înșelăciune și o problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR, a menționat că incidentul poate fi rezultat al neglijenței sau al unui furt: „Curierul poate nu l-a depus, adică aici poate nu vorbim de o țeapă, putem vorbi de un furt, dacă așa stau lucrurile. 

Fiind prejudiciul mic nu putem vorbi de o țeapă sau un mod de operare. Putem vorbi de o posibilă neglijență sau de o intenție rea a livratorului. Cred mai mult că a fost un mod defectuos de gestionare a comenzilor”

Au mai existat și alte situații similare, de-a lungul timpului. Unii au rezolvat problema, într-un final, după ce au contactat serviciul de asistență al magazinului online.

