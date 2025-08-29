Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit după ce mașina în care se afla, o Tesla Cybertruck cumpărată pentru 100.000 de dolari, a luat foc. Familia bărbatului a dat în judecată compania mamă, susținând că mașina a fost proiectată greșit, relatează , citat de Știrile Pro TV.

Cuprins:

Cum s-a petrecut tragedia

Ce probleme ar fi apărut la autoturism

La începutul lunii august, în care se afla bărbatul a ieșit de pe carosabil în apropierea unui oraș din și a intrat în șanț. În urma accidentului, mașina a luat foc, iar flăcările au atins aproximativ 5.000 de grade, potrivit documentelor depuse în instanță.

Incendiul a fost atât de violent încât a produs fracturi termice la nivelul scheletului victimei. „Era cu 8 cm mai scurt decât înainte de a arde. Asta se numește fractură termică”, a declarat avocatul familiei, potrivit sursei citate.

Familia a dat în judecată compania Tesla pentru că ar fi fost vândută cu probleme, încă de la fabricație, transformând un accident banal, într-o moarte cumplită. „A fost un accident cu un singur vehicul. Forțele accidentului erau suportabile… cu excepția incendiului, a deficiențelor ergonomice și a rezistenței insuficiente la impact”, se arată în plângerea depusă, potrivit sursei citate.

Unul dintre avocați susține că Tesla a pus designul înaintea siguranței, iar bărbatul nu ar mai fi avut nicio șansă să scape după ce vehiculul și-a pierdut energia. „Nu numai că te afli pe o baterie de 3.000 de kilograme, dar acest design de „navă spațială” este o sabie cu două tăișuri”, informează The Independent.

În plângere se mai menționează și că ușile electrice nu pot fi acționate manual după ce mașina rămâne fără curent, iar mânerele exterioare nu funcționează, manetele interioare din interior fiind greu de găsit în caz de urgență.

În plus, aceștia au menționat că Tesla nu a oferit instrucțiuni suficient de clare pentru situații extreme de genul.

Victima a fost găsită cu o cantitate de alcool în sânge la momentul accidentului, iar avocatul acestora a declarat că acest lucru nu ar fi trebuit să stea la baza deciderii sorții lui. „Asta nu ar trebui să-i semneze condamnarea la moarte”, a spus acesta, potrivit sursei menționate.

Potrivit The Independent, acesta este primul caz mortal înregistrat vreodată cu un Cybertruck din momentul lansării modelului. Totuși, au existat accidente similare, printre care două ale unor fotbaliști americani.

Tesla a chemat deja în service-uri mai multe persoane care dețin acest model de mașină, dar avocații familiei speră ca procesul să ducă la îmbunătățirea siguranței autoturismului.

„Fiecare religie are propria versiune a iadului, iar fiecare versiune a iadului are foc. Este cea mai chinuitoare și mai lungă tortură dintre toate formele de moarte. Nervii sunt literalmente expuși la toate. Este îngrozitor. Iată provocarea mea pentru Elon. Scoate-mă din afaceri. Fă aceste vehicule atât de sigure încât să nu mai fiu nevoit să fac asta”, a spus avocatul familiei, potrivit surselor menționate.