Un bărbat în vârstă de 43 de ani și doi copii de nouă ani au murit după ce au fost „arși de vii” când au rămas blocați într-un autoturism Tesla.

De ce nu au putut fi salvați cei care se aflau în autoturismul Tesla

Mașina a luat foc pe 7 septembrie, după ce a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac în vestul Germaniei, a anunțat poliția.

Bărbatul și copiii, fără alte detalii, au murit la fața locului. Un alt copil din interiorul vehiculului a reușit să iasă cu viață și a fost dus la un spital din apropiere.

Un localnic a încercat să-i salveze pe ceilalți, dar nu a reușit să deschidă portiera cu mânerele retractabile ale autovehiculului Tesla, relatează agențiile media germane.

Tesla lucrează acum la o reproiectare a mânerelor ușilor.

Roman Jedrzejewski, care conduce un atelier de vopsire de lângă locul accidentului din Schwerte, Renania de Nord-Westfalia, a spus că a alergat spre vehicul cu un stingător după ce a auzit o bubuitură puternică.

El a declarat pentru publicația locală Ruhr News: „Am vrut să salvez niște oameni.

Am încercat să deschid mașina, dar nici asta nu a funcționat. Era deja atât de fierbinte de la incendiu, dar partea dreaptă a mașinii era încă relativ neavariată.

La naiba, nu am ajutat. Nu a funcționat.”

Flagurile au continuat să ardă, pompierii locali luptându-se și ei să le stingă din cauza izbucnirilor repetate, potrivit .

Mai multe probleme raportate

Accidentul, despre care poliția a declarat că a avut loc când Tesla a încercat să depășească o altă mașină, este încă investigat de departamentul de poliție din Renania de Nord-Westfalia.

Departamentul de poliție districtual a declarat: „Scopul nostru este să reconstituim pe deplin cursul evenimentelor și să stabilim clar cauza.”

Asociația auto a țării, ADAC, a avertizat în aprilie 2024 că mânerele retractabile ale ușilor ar putea reprezenta un risc pentru siguranță.

Aceștia au explicat că mânerele ușilor ar putea rămâne retrase după întreruperea alimentării cu energie electrică în urma unui accident.

Accidentul mortal a avut loc cu câteva zile înainte ca Bloomberg să descopere mai multe accidente în care pasagerii au rămas blocați într-un Tesla după un accident.

Un pompier din Virginia, aflat în afara serviciului, nu a putut deschide ușile mașinii Model Y și să spargă un geam cu mâinile goale pentru a-l salva pe șofer.

Marți, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA a anunțat o anchetă asupra a până la 174.000 de mașini Tesla Model Y, după ce au fost raportate informații despre faptul că mânerele electrice ale ușilor nu puteau fi deschise.

Aceste au inclus cazuri în care părinții au încercat să scoată un copil din mașină.

Vehiculele Tesla au deschideri manuale ale ușilor în interior, dar este posibil ca copiii să nu poată lucra sau accesa deschiderile chiar dacă șoferul vehiculului este conștient de ele.

Ce schimbări au fost anunțate

Șeful de design al Tesla, Franz von Holzhausen, a declarat, de asemenea, miercuri pentru Bloomberg că firma lucrează la o reproiectare a mânerelor ușilor în urma raportărilor incidentelor.

Studiile efectuate pe mai multe modele de mașini au arătat că mânerele ascunse, acționate exclusiv electric, nu reprezintă o amenințare la adresa coeficientului aerodinamic al vehiculelor, dar reprezintă un potenițial pericol, în situațiile în care este nevoie de deschiderea ușilor din exterior și în cele în care sistemul de acționare nu mai primește curent electric.

Acest mecanism aparent inovator face parte din lista lungă de schimbări pe care constructorii de mașini din China le-au adus vehiculelor pentru a le face mai atrăgătoare. Pe lista inovațiilor se mai înscrie eliminarea butoanelor fizice, analoage, care a fost puternic criticată de clienți și care va fi, cel puțin parțial, anulată.

Unul dintre motive este cel legat de faptul că distrage atenția șoferului de la drum atunci când este nevoit să caute în meniul sistemului de infotainment comenzile aerului condiționat sau, cum este cazul la Tesla, să acționeze semnalizatorul prin apăsarea unor butoane electrice.